Una vita nei prossimi episodi darà ancora grande spazio alla storyline che vede protagonisti Felipe e Ramon. Le trame delle puntate in onda dall'11 al 15 maggio, rivelano che l'Alvarez Hermoso umilierà l'ex amico davanti a tutti accusandolo ancora una volta della morte di sua moglie Celia. Nel frattempo, Samuel organizzerà una nuova merenda a casa sua e racconterà ai vicini come ha conosciuto Genoveva e come si è innamorato di lei, mentre invece Susana boicotterà Lolita. Infine, Telmo inizierà a sospettare che Mateo sia suo figlio.

Una Vita, Felipe affronta Ramon e lo umilia

Le trame Una Vita dall'11 al 15 maggio rivelano che Felipe non sopportando più di vedere Ramon, deciderà di affrontarlo e lo umilierà di fronte a tutto il quartiere accusandolo ancora una volta di aver ucciso sua moglie Celia. Liberto interverrà nell'accesa discussione e riuscirà a placare gli animi. Intanto, Lolita avrà un litigio con Susana, la quale farà sì che le vicine non acquistino i prodotti della bottega dell'ex domestica. Poco dopo, Cinta conoscerà Marcelina e Fabiana e farà loro domande sull'ambiente artistico della città.

Nel frattempo, Samuel organizzerà una merenda a casa sua e racconterà ai vicini come ha conosciuto Genoveva e perché si è innamorato di lei. L'Alday approfitterà della situazione per chiedere a tutti di avere più rispetto per la consorte. Più tardi, Arantxa, la domestica dei Dominguez inizierà a sospettare che Cinta non vada affatto in biblioteca tutti i giorni come dice ai suoi genitori. Intanto, Lucia pur non avendo mai smesso di amare Telmo, deciderà di allontanarlo da lei per il bene di suo figlio e poiché teme che suo marito Eduardo possa fare del male a lei e al piccolo Mateo.

Poco dopo, Genoveva troverà la maniera per portare dalla sua parte Susana e Rosina, mentre Felipe continuerà ad essere ostile nei confronti di Ramon.

Una Vita, spoiler 11-15 maggio: Antonito chiude ogni rapporto con Ramon

Gli spoiler Una Vita dall'11 al 15 maggio ci dicono che Bellita e José Miguel vengono a conoscenza del fatto che la casa in cui abitano è la stessa in cui Celia ha perso la vita. I coniugi Dominguez temendo che il fantasma della donna possa arrivare a tormentarli da un momento all'altro, decideranno di passare la notte in albergo.

Nel frattempo, Ramon continuerà a rifiutarsi di raccontare cosa è davvero accaduto il giorno in cui Celia è morta, ed agendo in tale modo costringerà Antonito a prendere la difficile decisione di rompere ogni rapporto con lui. Poco dopo, Lucia confesserà ad Ursula di non aver mai smesso di amare Telmo in questi dieci anni. Intanto, Genoveva ignorerà i consigli di Samuel e venderà un prezioso vaso per recuperare il denaro da inviare alla sua amica francese Marlen. Quando Samuel scoprirà il gesto della consorte, si arrabbierà con lei, in quanto non avrebbe dovuto rischiare in tal modo. Più tardi, Lolita a causa del boicottaggio messo in atto da Susana inizierà ad avere dei seri problemi economici nella propria bottega.

Una Vita: Telmo sospetta che Mateo sia suo figlio

Nei prossimi episodi di Una Vita vedremo José Miguel e Bellita decisa a vendere l'appartamento, ma nell'attesa di trovare la persona a cui venderlo, faranno ritorno ad Acacias con la speranza che un'immagine della Vergine dei Miracoli possa assicurargli la giusta protezione. Tuttavia, la Dominguez inizierà a vedere il fantasma di Celia in ogni stanza dell'abitazione mentre Cinta si vedrà costretta ad affrontare Emilio, il quale inizierà ad avere dei sospetti sul suo conto dopo averla vista parlare con un certo Mariano. Nel frattempo, il piccolo Mateo parlando con Telmo gli svelerà che presto compirà dieci anni.

L'ex sacerdote ripenserà a ciò che gli ha detto il bambino ed inizierà a sospettare che possa essere suo figlio. Per tale motivo, chiederà ad Ursula se davvero possa essere così, ma la donna negherà con forza tale ipotesi. Poco dopo, Marcelina vorrà diventare madre e così si mostrerà sempre più focosa con il suo Jacinto, mentre i Dominguez penseranno bene di chiamare un esorcista per far liberare la casa dal fantasma di Celia: tuttavia, Cinta troverà la situazione estremamente divertente.