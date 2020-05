Sono numerosi i telespettatori che attendono le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, non ancora registrate a causa dell’emergenza sanitaria. In questi giorni una protagonista dello sceneggiato ambientato a Milano si è raccontata in un’intervista: si tratta di Federica De Benedittis, che nella serie tv di Rai 1 riveste il ruolo della 'venere' Roberta Pellegrino. L’attrice da quasi un anno è sposata con Giulio Maria Corso, colui che ha indossato i panni di Antonio Amato. L’attrice, ai microfoni del magazine ‘Di Più TV’, ha dichiarato di aver intenzione di fare un figlio. L’attrice però ha fatto sapere che per lei non sarebbe affatto semplice recitare nella celebre soap opera in stato interessante.

Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso sono sposati nella realtà

Un ex volto della fiction Rai e un’attrice ancora presente nelle trame, il 27 ottobre 2019 si sono sposati a Roma, ovvero Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso, che nella fortunata soap opera interpretano rispettivamente Roberta Pellegrino e Antonio Amato. Quest’ultimo personaggio non è più in scena nelle vicende del grande magazzino poiché ha salutato i propri familiari, dopo aver sposato Elena Montemurro (Giulia Petrungaro).

I due attori Federica e Giulio formavano una coppia nella vita reale già da prima di lavorare sul set de Il Paradiso delle Signore, e al loro matrimonio hanno partecipato tanti loro colleghi.

L’interprete di Roberta Pellegrino pronta ad avere un figlio

Federica De Benedittis di recente ha annunciato di essere pronta per fare un altro passo importante. Nel corso di un’intervista concessa al settimanale ‘Di Più Tv’ l’interprete di Roberta Pellegrino ha anticipato che lei e il suo compagno Giulio Maria Corso vorrebbero allargare la loro famiglia.

Per iniziare l’attrice ha detto: “Diventare genitori? Ci stiamo pensando. Questo potrebbe essere il periodo giusto, perché abbiamo tanto tempo per noi rispetto al solito".

Sempre alla rivista di Cairo Editore, però la De Benedittis ha espresso una sua perplessità su come si dovrebbe comportare se dovesse ritrovarsi in dolce attesa durante le scene della soap prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv.

L’interprete della coinquilina di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) ha reso nota la sua preoccupazione, affermando: “Sarebbe un problema per Roberta Pellegrino se tornassi sul set con la pancia. Non potrebbero più inquadrarmi a figura intera”.

Infine sempre riguardo ad una sua possibile futura gravidanza, l’attrice Federica De Benedittis ha precisato di star riflettendo sull’idea di diventare madre: "E' un’idea che sta maturando, ma mi domando se sia prudente portare avanti una gravidanza ora che è sconsigliabile avvicinarsi a medici e ospedali. Per ora la decisione resterà in sospeso".