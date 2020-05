La soap opera Il Paradiso delle signore continua a fare compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì, ma con le repliche della quarta stagione. Nelle puntate che i fan rivedranno su Rai 1 l’ultima settimana di maggio 2020, Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) non appena suo marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non si troverà a casa contatterà il suo ginecologo. L’obiettivo della sorella di Riccardo sarà quello di scoprire se potrebbe essere veramente in dolce attesa.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) invece troverà il modo per neutralizzare Gualtiero Mairan, l'amministratore del patrimonio delle Brancia Di Montalto.

Il cognato di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) deciderà di fare la corte a Flavia (Magdalena Grochowska), per risollevare le sorti della banca Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, spoiler: Cesare si vuole trasferire a Bari

Gli spoiler degli episodi che saranno riproposti sul primo canale Rai dal 25 al 29 maggio 2020 segnalano che Nicoletta e Silvia lasceranno Milano per qualche giorno. Quest’ultima e la giovane Cattaneo andranno a trovare la zia Ernesta con la piccola Margherita. Luciano approfitterà dell’assenza della moglie e della figlia per parlare con Cesare: in particolare il dottor Diamante farà sapere al suocero di aver ricevuto una proposta per lavorare in un’altra città.

Intanto Marcello troverà il modo per non essere sfrattato insieme alla sorella Angela, visto che farà avere alla padrona di casa uno sconto su alcuni abiti della nuova collezione del paradiso grazie a Vittorio.

Nel contempo Agnese, dopo aver visto Cosimo e Gabriella sempre più in sintonia, vorrà vederci chiaro. L’obiettivo della signora Amato sarà quello di scoprire cosa prova veramente la stilista per suo figlio Salvatore. Dopo essere tornata a Milano in anticipo, Nicoletta confesserà a Roberta di non aver smesso di amare Riccardo.

Il giorno seguente la giovane Cattaneo farà fatica ad alzarsi, poiché ripenserà ancora a ciò che le ha detto Cesare: quest’ultimo vorrà trasferirsi a Bari con la moglie e la figlia.

Luciano e Silvia affrontano Nicoletta, Armando difende Rocco

Successivamente il direttore Conti dirà alle veneri che a breve indosseranno i vestiti per il video promozionale del grande magazzino.

Umberto saprà come sbarazzarsi in modo definitivo di Gualtiero Mairan, il contabile del patrimonio delle Brancia Di Montalto. Intanto Nicoletta metterà al corrente Riccardo del fatto che lei e Margherita dovranno partire con Cesare. Nel corso della sera, Luciano e la moglie affronteranno la figlia e le diranno di sapere della sua tresca con il rampollo dei Guarnieri. In seguito Silvia aiuterà Nicoletta a preparare le valigie, in vista dell’imminente trasferimento. La signora Anita si presenterà in caffetteria e dirà a Salvatore che sarà assente per un certo periodo, a causa di alcuni problemi in famiglia: Marcello coglierà l’occasione al volo per proporsi come cameriere.

Nel frattempo Irene, dopo aver sospettato che Rocco non sia in grado di leggere e scrivere, lo farà sentire in imbarazzo sotto lo sguardo delle altre veneri.

Per fortuna a prendere le difese del giovane siciliano ci penserà come al solito il capo magazziniere Armando. Roberta farà dei salti di gioia quando apprenderà tramite una lettera che un editore sembra interessato a pubblicare il romanzo scritto da Federico. Finalmente verrà girata la prima parte del filmato promozionale del paradiso a casa dei Cattaneo, e la protagonista principale sarà Nicoletta.

Vittorio crede che Marta sia incinta, Umberto vuole sedurre Flavia

Agnese, decisa a trovare una fidanzata per il nipote Rocco, crederà che la figlia della sua amica Rosalia, cioè Maria Puglisi, potrebbe essere la ragazza ideale. Marcello metterà in guardia la Pellegrino, quando la venere si recherà in caffetteria per incontrare il giornalista pronto a collaborare con lei.

Paola, non appena dovrà prendere parte al video per pubblicizzare il paradiso, non potrà fare un ballo romantico con il marito Franco, poiché le dirà di non potersi presentare sul set. Vittorio comincerà a pensare che sua moglie Marta potrebbe essere in stato interessante, quando la vedrà stare poco bene. Quest’ultima dopo aver chiamato il ginecologo riceverà la visita a sorpresa del fratello Riccardo, che le mostrerà l’album con le foto di quando erano bambini. Il giovane rampollo dei Guarnieri però non dirà alla sorella che dietro il suo dolce gesto si nasconde la sua volontà di lasciare il capoluogo lombardo con Nicoletta e la figlia.

Roberta, dopo aver fatto capire di non sentirsi affatto a suo agio, durante le riprese per il carosello supererà l’imbarazzo grazie al Barbieri.

Umberto con il consenso di Adelaide deciderà di sedurre Flavia, per riuscire a mettere le mani nell’ingente eredità della donna. Infine si assisterà ad un brindisi al circolo tra Ludovica, Riccardo, e Cosimo.