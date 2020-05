La love story tra Enzo Capo e Pamela Barretta è naufragata tra like galeotti e botta e risposta al vetriolo sui social network. La coppia non è riuscita a ricucire lo strappo davanti alle telecamere di Uomini e Donne con il cavaliere irremovibile nella sua volontà di interrompere la relazione. “Sono stato infangato da lei. Ci sono rimasto molto male perché ha sputato nel piatto dove ha mangiato”, ha riferito l’imprenditore napoletano durante il faccia a faccia nel people show di Canale 5. Da qui la decisione di lasciare il programma dopo che la dama aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di chiedergli scusa.

Nel corso della puntata del 20 maggio del dating show condotto da Maria De Filippi, la Barretta è tornata in trasmissione per concedere una nuova occasione a Capo, ma quest’ultimo non si è presentato in studio e la pugliese è scoppiata in lacrime. A questo punto la conduttrice l’ha invitata a ballare con Sirius che ha provato a rincuorare la dama. Dall’altra parte il cavaliere ha commentato in maniera sarcastica il comportamento dell’ex pubblicando su Stories la statuetta dell’Oscar per la “miglior interpretazione”. Immediata la replica di Pamela che ha affermato di non aver mai studiato recitazione: “Predichi bene ma razzoli male”.

Enzo assente a U&D, Pamela scoppia in lacrime e balla con Sirius

A inizio maggio l’imprenditore e la dama pugliese sono rientrati negli studi di Uomini e donne per raccontare l’epilogo di una relazione che sembrava viaggiare a gonfie vele. Dalle vacanze a Dubai e alle Maldive passando per le dolci dediche fino alla volontà di mettere su famiglia.

Progetti spazzati via da una discussione scaturita per un ‘mi piace’ del cavaliere a una foto di una ragazza. Un gesto che aveva infastidito Pamela e che l’aveva spinta a chiedere chiarimenti al fidanzato. Dall’altra parte Capo ha ritenuto esagerata la reazione della trentasettenne di Brindisi e ha deciso di chiudere il rapporto.

Nei successivi confronti in studio, il cavaliere ha ribadito di non avere nessuna intenzione di fare marcia indietro ed ha provveduto anche a restituire alcuni effetti personali alla Barretta. Quest’ultima era pronta a concedere una nuova chance al napoletano che, però, ha deciso di non presentarsi in studio in occasione della puntata del 20 maggio di U&D.

Capo provoca la Barretta su Stories, la dama replica: 'L'Oscar lo darei a te'

Pamela Barretta non ha nascosto la delusione e si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Maria De Filippi ha invitato la dama a guardare avanti e ha cercato di risollevarle il morale esortandola a ballare con uno dei cavalieri in studio. Superate le titubanze iniziali, la trentasettenne ha accettato l’invito di Sirius che ha tentato di confortarla.

Le schermaglie tra la Barretta e l’ex fidanzato sono proseguite via social con Enzo che ha pubblicato una Stories ironica attraverso la quale si complimentava per la sua interpretazione da Oscar. Dal canto suo Pamela ha ribattuto affermando di non aver mai studiato recitazione: “Della serie i panni sporchi si lavano in casa. Predichi bene ma razzoli male. L’Oscar lo darei a te”.