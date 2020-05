Nuovo colpo di scena in arrivo negli episodi della serie televisiva Il Segreto in programmazione sul piccolo schermo italiano prossimamente. Gli spoiler annunciano che al centro delle trame ci sarà ancora il triangolo amoroso formato da Marta (Laura Minguell) Rosa Solozabal (Sara Sanz) e Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja). La secondogenita di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) quando lei e il fratello di Tomas saranno una coppia di fidanzati a tutti gli effetti, farà una proposta del tutto inaspettata alla sorella maggiore. Nello specifico Adolfo e Rosa chiederanno alla primogenita di Ignacio di essere la loro damigella d’onore il giorno del loro matrimonio.

Il Segreto, spoiler: Rosa e il fratello di Tomas si fidanzano

Si preannunciano ricche di tensione le puntate che i telespettatori italiani vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, e già andate in onda su Antena 3 verso la fine di novembre 2019. Rosa dopo aver scoperto che Marta e Adolfo si sono scambiati un bacio attuerà una strategia per non farsi scappare l’uomo che ama. Per iniziare la Solozabal si scaglierà contro la sorella per aver tentato di rovinare la sua relazione, soltanto perché il suo primo fidanzato è morto. In seguito Rosa per farsi disonorare da Adolfo, approfitterà di una festa organizzata da suo padre Ignacio che vorrà dare l’ultimo saluto a tutti i suoi conoscenti prima di tornare a vivere a Bilbao con le figlie.

Il de Los Visos si getterà subito tra le braccia di Rosa, dopo aver sfogato i suoi dispiaceri con l’alcool. Nello specifico il fratello di Tomas cercherà di dimenticarsi di Marta, che intanto gli farà credere di averlo lasciato per Ramon. La situazione prenderà una brutta piega quando il Solozabal si renderà conto di voler rimanere a Puente Viejo.

L’uomo d’affari non sospettando affatto che sua figlia Rosa abbia trascorso una notte di passione con il de Los Visos, le darà la sua benedizione per poter continuare a frequentare il giovane rampollo. Nel contempo Adolfo farà sapere al fratello Tomas e alla madre Isabel di avere delle intenzioni serie con la sorella di Marta e Carolina.

Le secondogenite di Ignacio e Adolfo si vogliono sposare

Il de Los Visos, dopo aver rivelato ai suoi familiari di voler sposare Rosa, si adeguerà alla volontà di Ignacio, quando gli darà il permesso per poter corteggiare sua figlia nella sua stessa abitazione alla sola condizione che al loro fianco ci sia sempre Manuela. Nonostante ciò, la secondogenita del Solozabal non riuscirà proprio a sopportare il fatto di vedere Adolfo e Marta sempre più complici. A questo punto Rosa otterrà il consenso del padre, quando gli dirà di voler diventare la moglie del figlio minore della marchesa Isabel tra alcuni mesi. Purtroppo il cuore del fratello di Tomas continuerà a battere per Marta, dato che le ribadirà di essere disposto a fare qualsiasi cosa per stare con lei.

Il secondogenito della de Los Visos però farà un passo indietro, non appena la Solozabal gli dirà chiaramente di non voler far soffrire la sorella. Adolfo arriverà persino ad accettare che Marta faccia la madrina del suo matrimonio, quando lui e Rosa si sposeranno. Infine, la maggiore delle Solozabal dopo aver accettato di prendere parte alla cerimonia nuziale della sorella, chiederà al padre Ignacio di farla lavorare nelle sue fabbriche con l’obiettivo di stare più distante possibile dai promessi sposi.