La puntata del Trono over di Uomini e donne che verrà mandata in onda oggi, giovedì 21 maggio, partirà come ormai consuetudine con l'ingresso di Gemma Galgani e Sirius, alias Nicola Vivarelli. Anche oggi, Tina Cipollari non si farà problemi ad attaccare duramente i due: secondo lei Sirius non è sincero e sta illudendo la dama torinese, la quale, però, sempre a suo vedere sarebbe colpevole di interessarsi a un ragazzo tanto più giovane di lei. Successivamente sarà protagonista Armando Incarnato: il cavaliere partenopeo manifesterà i suoi dubbi circa il comportamento di una dama che ha accettato la conoscenza di altri due uomini oltre lui.

Sirius contro Tina: 'Non toccatemi la madre'

Nuova scoppiettante puntata del trono over quella che attende i telespettatori di Canale 5, oggi 21 maggio. Inizialmente, sarà dato molto spazio alla discussa frequentazione di Gemma e Sirius. Tina negherà di fronte a esplicita richiesta di Maria di aver insultato Gemma Galgani mentre le telecamere non la riprendevano ma le sue parole non convinceranno i presenti in studio. Subito dopo, come ci mostra Witty.tv, il pubblico potrà assistere a una nuova esterna della torinese e del ventiseienne. Non è chiaro cosa i due faranno, ma Tina affermerà che non si farà scrupoli ad attaccare duramente Gemma.

Entrati in studio i protagonisti della frequentazione, TIna Cipollari rincarerà la dose affermando di aver visto una nonna che porta il nipotino alle giostre.

Sirius a questo punto si mostrerà infastidito e attaccherà a sua volta Tina. 'In futuro non toccatemi la madre, per favore, che divento una bestia', dirà Nicola rivolgendosi all'opinionista. Insomma, anche la puntata di oggi vedrà un serrato botta e risposta tra Tina da un lato e Gemma e Vivarelli dall'altro.

La conoscenza tra i due sta facendo discutere non solo in studio ma anche fuori, visto che anche Giorgio Manetti non ha perso occasione per dire la sua al riguardo.

Armando critica una nuova dama del trono over

E se Gemma continua dritta per la sua strada, ancora problemi per Armando Incarnato. Il cavaliere, infatti, come si evince dalle anticipazioni, avrà molto da dire circa una nuova dama con cui ha intrapreso una conoscenza: Veronica De Nigris.

Armando, infatti, si mostrerà perplesso di fronte alla scelta della signora di conoscere bene tre persone contemporaneamente. Infatti, non è ben chiaro se accetterà di sedersi di fronte alla dama con gli altri due cavalieri.

Incarnato affermerà di non capire come mai fin dall'inizio la signora non si sia concentrata su una sola persona. Quindi, anche oggi scontri e discussioni, si alterneranno con piacevoli momenti di ballo. Il Trono over si conferma sempre di più un appuntamento fisso con gli appassionati del dating show. L'arrivo del giovane Sirius ha portato una ventata di novità, ma gli scontri tra Tina e Gemma restano un must del programma.