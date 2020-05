Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 18 maggio a sabato 23 maggio, Alicia Urrutia si recherà alla locanda e chiederà a Marcela Del Molino delle informazioni su Matias, incontro che sfocerà in una lite. Marta e Adolfo si baceranno e nel mentre Rosa sospetterà che sua sorella si stia intromettendo nella sua relazione con il De Los Vivos.

Marcela, tradita da Matias, decide di affrontarlo

Nelle puntate de Il Segreto, della settimana dal 18 al 23 maggio, Marta Solozabal respingerà Adolfo De Los Visos e dirà a sua sorella Rosa che non farà più da tramite per consegnargli le sue lettere.

Dolores deciderà di vendere il tabacco senza avere nessuna licenza. Marcela non riuscirà a credere che suo marito Matias l'abbia tradita con Alicia. Ramon incontrerà Don Ignacio e lo informerà che l'ispezione alla fabbrica ha avuto esito positivo. L'imprenditore, appena verrà a conoscenza della notizia, farà i salti di gioia.

La Del Molino affronterà suo marito e lo accuserà di averla tradita con la Urrutia, ma lui negherà. Il sindaco Mauricio Godoy metterà in guardia Dolores riguardo alla vendita illegale di tabacco, ma lei non lo ascolterà. Adolfo sarà molto addolorato per il rifiuto di Marta e per questo motivo non riuscirà più a concentrarsi sul lavoro.

La famiglia Solozabal dovrebbe far ritorno a Bilbao, ma le tre figlie dell'imprenditore si alleeranno contro di lui pur di restare a Puente Viejo.

Raimundo Ulloa inizierà a capire che sua moglie Francisca Montenegro si trova nel paesino spagnolo. Matias invece, a causa del tradimento con Alicia, sarà sempre più con le spalle al muro.

Marcela caccerà Alicia dalla locanda

Ignacio Solozabal non si lascerà impietosire dalle sue figlie e le inviterà a prepararsi per l'imminente partenza per Bilbao.

Raimundo Ulloa dirà a suo nipote che ha capito che ha un'amante.

Adolfo scoprirà che i Solozabal sono intenti ad andarsene, così proverà a raggiungerli in villa, ma verrà bloccato. Rosa chiederà a Marta di consegnare una lettera d'addio proprio ad Adolfo. Alicia si presenterà alla locanda e chiederà a Marcela informazioni sul Castaneda.

La locandiera si infurierà e caccerà la donna dalla locanda.

L'Ulloa proseguirà con le ricerche per trovare sua moglie, ma nel mentre si avvicinerà sempre di più a Camelia. Isabel continuerà a mentire la Montenegro in merito a suo marito, ma le comunicherà che presto potrà comprare la sua villa. Marta rivedrà Adolfo e tra i due ci sarà anche un bacio. Per il ragazzo non ci sono più dubbi: è proprio innamorato di Marta. Rosa inizierà ad avere dei sospetti, in merito al fatto che la sorella si stia intromettendo nella sua relazione con il De Los Visos.