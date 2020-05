Grossi colpi di scena a Uomini e donne: mentre la conoscenza con l'Alchimista e Giovanna Abate sembra procedere a gonfie vele, la tronista ha deciso di chiudere con Alessandro Graziani. Quest'ultimo, ha lasciato lo studio visibilmente infastidito dalla situazione, ma grandi novità ci sono in serbo per il giovane. Infatti, tre dame del trono over hanno mostrato tutto il loro interesse nei confronti dell'atleta che è tornato in studio per conoscere queste donne, passando di fatto da corteggiatore a tronista/cavaliere. Tra le dame interessate ad Alessandro c'è anche la bella Roberta Di Padua. Giovanna però non ha preso bene la novità, tant'è che come hanno mostrato le anticipazioni della puntata del dating show che andrà in onda oggi 14 maggio, la Abate correrà dietro il ragazzo.

Giovanna chiude con Alessandro

L'emergenza sanitaria ha fatto in modo che il trono classico ed il trono over di Uomini e Donne si incrociassero: questo ha portato a diversi avvenimenti che hanno visto protagonista soprattutto Giovanna Abate. Quest'ultima, durante la conoscenza per scrittura si è imbattuta nell'Alchimista: il misterioso corteggiatore si è sempre presentato in maschera per mantenere il mistero e la Abate si è lasciata prendere sempre più dalla situazione. Contemporaneamente, però, la tronista ha dovuto chiarire la situazione con Sammy e Alessandro, con i quali si era relazionata prima dela pandemia.

Se dopo vari battibecchi, Giovanna si è detta pronta ad andare avanti con Sammy, non è stato lo stesso con Alessandro.

A vedere della Abate, il comportamento pacato del giovane atleta non fa per lei. Graziani, durante l'ultima puntata del dating show, ha lasciato lo studio visibilmente infastidito e deciso a chiudere con la tronista. Quest'ultima, però, non ha fatto i conti con le dame del trono over, anche loro presenti durante le discussioni avute con il corteggiatore.

Infatti, Maria De Filippi ha richiamato in studio Alessandro. Il motivo? Ben tre dame hanno manifestato il loro interesse nei confronti del ragazzo.

Alessandro riscuote successo tra le dame: anche Roberta interessata

La presenza di Alessandro tra le dame del trono over non è passata indifferente: sono state tre le signore che hanno chiesto a gran voce il ritorno in studio del ragazzo per conoscerlo.

Sebbene più giovane delle dame, il ragazzo in pochi minuti è passato ad essere da corteggiatore a tronista, o cavaliere per meglio dire. Tra le donne interessate a lui c'è anche la bella Roberta di Padua, che non si è lasciata intimidire dai 29 anni del Graziani.

Quest'ultimo accetterà di conoscere le dame? Lo scopriremo durante le puntate, ma sta di fatto che le anticipazioni mostrate su Canale 5 alla fine della trasmissione andata in onda ieri, 13 maggio, mettono in evidenza che Giovanna non ha ben digerito la situazione che si è venuta a creare. La tronista ha affermato di non essere rimasta indifferente e così è corsa dietro ad Alessandro che nel frattempo era andato via. Cosa accadrà tra i due e le dame verrà alla luce solo nei prossimi giorni.