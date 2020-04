Secondo le ultime anticipazioni della soap opera 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Antena 3 da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, ci saranno grandi novità e colpi di scena davvero inaspettati. In particolare, Alicia Urrutia riuscirà a vincere le elezioni politiche e diventerà il nuovo sindaco del paesino spagnolo di Puente Viejo. Invece, Maqueda scoprirà che alla tenuta 'La Habana', la Marchesa Isabel tiene nascosto in gran segreto, il suo amante Jean Pierre.

Pablo e Carolina ufficializzeranno il loro fidanzamento

Marta Solozobal, non sarà in grado di confermare o smentire ad Adolfo De Los Visos se è il padre del bambino che porta in grembo. Nel frattempo Pablo, dopo aver scoperto di non essere il figlio di Don Ignacio, sarà molto felice e potrà iniziare una nuova vita. In particolare il ragazzo, come prima cosa, darà un anello di fidanzamento a Carolina e ufficializzeranno la loro relazione. Infatti i due, d'ora in avanti, potranno amarsi liberamente senza nessun vincolo.

Intanto, gli Arcangeli saranno pronti per il battesimo di Tomas, ma ad un certo punto il ragazzo scoprirà che sua madre fa parte di questo gruppo. Invece, Donna Francisca verrà a sapere che Lazaro voleva uccidere suo marito, per vendicare suo fratello Jeremias. Nel frattempo, il secondogenito di Isabel, avrà bisogno di tempo per meditare, mentre Maqueda scoprirà dove la Marchesa tiene nascosto il suo amante.

Marcela non sarà contenta della vittoria di Alicia

Alicia Urrutia riuscirà a vincere le elezioni politiche e prenderà il posto di Mauricio Godoy come nuovo sindaco di Puente Viejo. L'ex primo cittadino crederà che d'ora in poi ci saranno molti cambiamenti, mentre Matias temerà delle ripercussioni da parte degli anarchici per questa sconfitta alle elezioni.

Intanto, il capo squadra Maqueda farà delle domande ad Isabel sull'ospite che tiene nascosto, però quando lei mentirà, l'uomo si arrabbierà molto.

Infatti quest'ultimo ricorderà alla donna tutti i bei momenti vissuti insieme. Poco dopo la De Los Visos dirà a Jean Pierre di essere stata scoperta dal suo capo squadra. Proprio per questo motivo, l'amante francese di Isabel, inviterà Maqueda a bere qualcosa ed entrambi confesseranno l'amore che provano per la madre di Tomas e Adolfo.

Invece Marta non riuscirà a chiarirsi con Ramon e anzi i due continueranno a litigare. Ad un certo punto, Carolina sentirà le urla della sorella e così avvertirà Rosa e la madre di intervenire. Nonostante ciò, Donna Begona rimarrà in disparte per volere di suo marito.

La Montenegro ed Emilia continueranno a prendersi cura dell'Ulloa che non avrà nessuna reazione, nemmeno quando apprenderà che Alicia avrà vinto le elezioni politiche. Infine, la madre di Matias, noterà che Marcela non sarà molto felice della vittoria della Urrutia e anzi, avrà un risentimento nei confronti del nuovo sindaco