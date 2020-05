Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda da lunedì 11 a sabato 16 maggio su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, la Marchesa Isabel chiederà aiuto a Don Ignacio Solozobal per i lavoratori in miniera, ricevendone un rifiuto, e ordinerà ad Inigo di uccidere Matias Castaneda, per il bene di suo figlio Tomas.

Don Ignacio si rifiuterà di aiutare la Marchesa nella lotta contro i minatori

La De Los Visos bloccherà i suoi figli un momento prima che entrino nella camera di Francisca Montenegro e inventerà una scusa affinché nessuno più provi ad entrarci, ma Adolfo continuerà ad avere molti dubbi sulla vicenda. Nel frattempo, Marta Solozobal continuerà a portare le lettere di Rosa al fratello di Tomas che confiderà alla ragazza di non ritenersi fidanzato con la sorella.

Intanto, la Matrona non si arrenderà all'idea che suo marito non la vada più a cercare a Puente Viejo, mentre la situazione tra Matias e Marcela sarà sempre più tesa e il Castaneda cercherà conforto tra le braccia di Alicia.

Poco dopo, Isabel andrà in fabbrica da Don Ignacio e gli chiederà di allearsi con lei contro i lavoratori, ma l'uomo d'affari si rifiuterà di adottare i metodi della donna.

Nel frattempo, alla locanda, Matias aggredirà Tomas e dovrà intervenire la Del Molino per separarli e mettere fine alla loro lite. La Montenegro sarà molto depressa e troverà conforto nei ricordi passati con Raimundo, mentre Mauricio avvertirà la nuova tensione tra i minatori e chiederà a Tomas e Adolfo di mantenere le promesse e attuare la messa in sicurezza della miniera.

Manuela chiederà a Marta di non andare agli appuntamenti con Adolfo.

Marta continuerà a vedersi con Adolfo

La Marchesa chiederà ad Inigo di uccidere il Castaneda, ma l'uomo si rifiuterà di eseguire l'ordine della donna. Lei insisterà e motiverà questo desiderio di far fuori il marito di Marcela con il timore che possa far del male a suo figlio Tomas. Intanto, Matias tornerà a capo della rivolta e il sindaco sarà molto preoccupato dalla situazione temendo un altro sciopero dei lavoratori, mentre Ignacio continuerà a ripetere che il vero problema è la Marchesa che continua a non rispettare le norme di sicurezza sul posto di lavoro.

Nel frattempo, Marta non darà ascolto alle parole della domestica e andrà ad un altro appuntamento con il figlio di Isabel. Quest'ultima continuerà a mentire alla Montenegro e le chiederà sempre più denaro.

Poco dopo, Adolfo riuscirà ad ottenere l'approvazione della madre per alcune messe in sicurezza della miniera. Intanto, Alicia Urrutia sedurrà Matias e, allo stesso tempo, Tomas andrà a trovare la Del Molino. Nel mentre, Inigo si recherà alla locanda con una tanica di benzina per portare a termine la missione di Isabel, ma al suo interno ci sarà il figlio della Marchesa.

Matias intraprenderà una relazione con Alicia

La De Los Visos scoprirà le lettere tra Rosa e Adolfo e, con gran sorpresa, darà la sua benedizione per questa relazione. Intanto, Inigo spiegherà a Isabel il motivo per cui non ha dato fuoco alla locanda. Invece, Adolfo e Tomas scopriranno che la loro madre continuerà ad acquistare vari terreni e chiederanno spiegazioni, ma la donna non farà altro che raccontargli una serie di bugie. Quindi, Isabel terrà nascosto ai suoi figli che starà comprando queste terre per la Montenegro.

Poco dopo, Raimundo tornerà in paese e farà preoccupare Isabel e Antonita, mentre Matias continuerà la sua storia con Alicia e chiederà alla moglie di non dire al nonno che il loro rapporto non va bene.

Nel frattempo, Dolores verrà a sapere che il Castaneda ha una relazione con la Urrutia e lo andrà a dire alla Del Molino che però non le crederà.