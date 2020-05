Gli spoiler della nota soap opera spagnola Il Segreto sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, Adolfo (interpretato dall'attore Adrian Pedraja) dirà a Marta di sentirsi un uomo libero durante uno degli appuntamenti. Inoltre Matias sarà nuovamente capo della rivolta dei lavoratori.

Spoiler Il Segreto: Matias ha uno scontro con Tomas

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dall'11 al 15 maggio, la Marchesa Isabel riuscirà a bloccare Adolfo e Tomas, prima che i due entrino nell'ala della casa riservata a Francisca Montenegro.

Poi la nobildonna inventerà una scusa efficace e dirà ai loro figli che è vietato entrare in quelle camere.

Nel frattempo Marta continuerà ad incontrare Adolfo, poiché dovrà consegnare all'uomo le lettere di Rosa. Durante uno degli incontri, il giovane rivelerà a Marta che in realtà lui non si sente impegnato seriamente con sua sorella Rosa, perciò è un uomo libero. In seguito Matias avrà un duro scontro con Tomas, ma Marcela cercherà di tranquillizzare i due uomini.

Francisca Montenegro depressa

Francisca Montenegro si sentirà assai depressa e per consolarsi ripenserà ai bei tempi passati insieme a suo marito Raimundo.

Frattanto Dolores sarà tormentata, poiché Julian Pedraza farà concorrenza al suo emporio.

Poi il sindaco Mauricio si renderà conto che tra i minatori stanno nascendo nuove tensioni, così chiederà ad Adolfo e Tomas di mantenere le loro promesse e mettere in sicurezza il prima possibile la miniera. In seguito Manuela consiglierà a Marta di non andare più agli appuntamenti con Adolfo.

Nel contempo Inigo si rifiuterà di obbedire agli ordini della Marchesa Isabel, ma la donna insisterà parecchio sul fatto che Matias possa far del male a suo figlio Tomas.

Mauricio teme uno sciopero

Matias tornerà a capo della rivolta dei minatori, mentre Mauricio sarà notevolmente preoccupato per la situazione e temerà un altro sciopero. Ignacio ribadirà all'uomo che il vero problema è la Marchesa Isabel, poiché la donna dovrà rispettare le norme di sicurezza sul lavoro.

Nel frattempo Marta non ascolterà il consiglio di Manuela e si recherà all'appuntamento con Adolfo.

Poi Encarnation non si sentirà bene, così Manuela cercherà aiuto per far soccorrere la donna. Più tardi Adolfo riuscirà ad ottenere il bene stare di sua madre Isabel, per alcune migliorie da eseguire per la messa in sicurezza dei minatori. Il sindaco Mauricio convocherà Tiburcio e gli consiglierà di convincere Dolores a chiedere scusa a Pedraza, ma la donna sarà irremovibile e non accetterà di scusarsi con l'uomo.

Don Ignacio, intanto, deciderà di chiedere un confronto a Rosa. Mentre Alicia sedurrà Matias, Tomas si recherà da Marcela. Poi Inigo eseguirà uno dei compiti datogli da Francisca e si recherà in paese con una tanica di benzina, poiché dovrà scrutare i movimenti della locanda per dargli fuoco, ma l'uomo non riuscirà a portare a termine l'intero piano della Montenegro.

Isabel accetta la relazione di Adolfo

La Marchesa Isabel de los Visos sarà assai comprensiva e darà la benedizione alla relazione tra Adolfo e Rosa Solozabal. Nel frattempo Inigo confesserà a Isabel di non aver portato a termine il compito datogli da Francisca e spiegherà alla donna il motivo per il quale non è riuscito a dar fuoco alla locanda.

In seguito Encarnation noterà sua figlia comportarsi in modo strano e avviserà suo marito Jesus, così i due decideranno i controllare meglio i movimenti di Alicia fuori casa.