Prosegue con grande successo la nuova fiction di Rai1 diretta da Pappi Corsicato Vivi e lascia vivere, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Laura, una donna forte e determinata.

Laura ha dovuto affrontare molte vicissitudini: il marito, infatti, l'ha lasciata per costruirsi un'altra famiglia lontano da lei e dai loro tre figli, lasciandola sola e senza un soldo. Nonostante questo, Laura ha dimostrato grande coraggio e insieme a tre amiche ha deciso di rimboccarsi le maniche e avviare un'attività di street food per le strade di Napoli specializzata nella preparazione di sartù di prima qualità.

Nella terza puntata, in onda su Rai1 in prima serata giovedì 7 maggio, Laura si mostra sempre più vicina a Toni, il quale però non è sincero come vuole far credere; nel frattempo la figlia Giada è intenzionata a scoprire la verità sulla reale sorte del padre.

Toni Laura sono sempre più vicini, ma non per molto

Giovedì 7 maggio va in onda su Rai1 la terza delle sei puntate della Serie TV Vivi e lascia vivere, con protagonista Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, rispettivamente nei panni di Laura e Toni.

I due, che in gioventù avevano avuto una relazione, si trovano ora a collaborare insieme sul lavoro con ottimi risultati, ma oltre all'ambito lavorativo i due sembrano avere una grande sintonia anche sul piano personale e, nonostante le iniziali resistenze di Laura, alla fine i due cedono alla passione.

Non tutto però è come sembra: Toni, infatti, nasconde dei segreti e quando Laura, a causa di una disavventura che ha come protagonista la figlia Giada, viene a saperlo decide di allontanarlo definitivamente da lei e dalla sua famiglia.

Nella terza puntata Giada capisce che qualcosa non torna nella morte del padre

Mentre il lavoro sembra andare per il meglio e l'attività di street food comincia a raccogliere grande successo tra gli abitanti di Napoli, sul piano personale per Laura le cose rischiano di complicarsi nuovamente: la maggiore dei suoi figli, Giada, scopre che qualcosa non torna nel racconto che la madre le ha fatto a proposito della morte del padre Renato, così comincia a sospettare che le cose non siano andate come Laura sostiene.

Giada si ritrova allora a cercare nuovi indizi che la possano portare a scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa del padre. Grande spazio, nella terza puntata della serie, viene dato anche a Giovanni, il figlio minore di Laura: molto timido e riservato, il giovane scopre per la prima volta l'amore all'interno della piscina che frequenta di solito.