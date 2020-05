L'ultima puntata della nota soap opera Il Segreto è andata in onda in Spagna il 20 maggio scorso, mentre in Italia verrà trasmessa a dicembre. Il finale della telenovela non svelerà tutti i misteri rimasti irrisolti finora, come probabilmente credevano i fan affezionati. Uno dei gialli rimasti aperti per gli appassionati, riguarda la scomparsa di Pepa Balmes (Megan Montaner), la quale, dopo aver messo al mondo i gemelli Bosco e Aurora, venne trascinata tra le sterpaglie da uno sconosciuto, ma il suo corpo non venne mai ritrovato. La scomparsa di Pepa, a malincuore dei fan, rimarrà un giallo.

Un'esplosione coinvolge Raimundo e Francisca

Nell'ultima puntata de Il Segreto, Puente Viejo verrà coinvolta da un'esplosione improvvisa, nella quale perderanno la vita Francisca Montenegro e suo marito Raimundo Ulloa. Nell'ultima puntata della serie spagnola, avranno fine le malefatte di Donna Francisca. Quest'ultima prima di morire ripercorrerà tutti i momenti più importanti della sua vita e ricorderà tutti i personaggi che dalla prima puntata della telenovela, il 23 febbraio 2011, hanno rapito il cuore dei fan. La Montenegro prima di tutti, ricorderà la sua acerrima nemica Pepa Balmes per alcuni istanti, la levatrice che rubò il cuore al suo Tristan. Francisca all'epoca non riteneva Pepa all'altezza del ragazzo, in seguito Pepa fu portata via da un uomo e di lei nessuno seppe più nulla.

Da quel momento la sparizione di Pepa è avvolta nel mistero per sempre.

Rosa minaccia di uccidere Carolina

Rosa sarà in preda alla follia, poiché il matrimonio con il suo amato Adolfo sembrerà non avere un futuro. Il giovane de los Visos sarà ormai convinto di rifarsi una nuova vita insieme a Marta. Per tale ragione Rosa si sentirà assai tradita dall'uomo che ha sempre amato e da sua sorella, così non reagirà molto bene: davanti a tutta la sua famiglia la donna minaccerà di uccidere sua sorella minore Carolina.

Rosa sosterrà che l'uccisione di Carolina sia un sacrificio che serva come risarcimento per tutto il male che i suoi cari le hanno fatto. Il gesto della ragazza turberà parecchio suo padre Don Ignacio, tanto che l'uomo deciderà di farla internare in un manicomio. Successivamente Don Ignacio ritroverà la serenità e farà addirittura pace con la sua acerrima nemica, la Marchesa Isabel de los Visos.

Quest'ultima si scuserà con Solozabal, per avergli reso la vita impossibile in varie occasioni. Così Isabel e Don Ignacio, spinti anche dal rapporto di parentela, nato grazie alla relazione tra Adolfo e Rosa, poi con Marta, riusciranno a mettere da parte il passato e tra loro crescerà una particolare sintonia.