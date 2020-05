Dalle anticipazioni spagnole riguardanti la soap Il Segreto si apprende che Donna Francisca e Raimundo incontreranno notevoli difficoltà nel ricongiungersi. Infatti, saranno in molti a impedire alla coppia di ritrovarsi. Tra questi ci sono Isabel, Eulalia e tutte le altre donne della famiglia Castro. Sarà proprio Eulalia a mettere a punto un piano molto ingegnoso per dividere la Montenegro e l'Ulloa.

Il Segreto spoiler: Raimundo cerca Francisca

Donna Francisca decide di fuggire da Madrid e di far ritorno a Puente Viejo. Il motivo principale che induce la Montenegro a prendere questa decisione è che la donna è molto odiata da tutti i componenti della famiglia Castro.

Infatti, Francisca decide di ritornare a Puente Viejo e di abbandonare suo marito Raimundo, in seguito ad alcune minacce ed avvertimenti da parte di Eulalia. La Castro nutre profondi sentimenti di vendetta nei confronti della Montenegro, perché per colpa sua è stata rinchiusa in un manicomio per parecchi anni.

Dopo la partenza di Francisca, Raimundo decide di raggiungere sua moglie. Arrivato a Puente Viejo, inizia a cercarla disperatamente. Isabel è a conoscenza del ritorno di Ulloa, ma quando la Montenegro le chiede notizie di Raimundo, Isabel mente e dice che l'uomo non è mai arrivato a Puente Viejo. A tradire la de Los Visos è la sua domestica Antonita. Infatti, l'uomo si insospettisce molto nel vedere la domestica raccogliere i fiori preferiti di donna Fransisca.

Probabilmente, ciò che induce Isabel a mentire è l'astio che prova nei confronti dell'ex marito della Montenegro, Salvador Castro.

Anticipazioni Il Segreto: Eulalia ha un piano

Dalle anticipazioni spagnole della soap Il Segreto si apprende che per donna Francisca è giunto il momento di uscire allo scoperto e di far sapere a tutti gli abitanti di Puente Viejo del suo arrivo in città.

Così per Eulalia si presenta l'occasione per attuare la sua vendetta mettendo a punto un piano molto ingegnoso. Per riuscire nel suo intento Eulalia decide di farsi aiutare dal tenente Campuzano. Infatti, dopo aver contattato il tenente, insieme decidono cosa fare: rapiranno la Montenegro e la tortureranno.

In questo modo Francisca non avrà l'opportunità di rivedere e riabbracciare suo marito Raimundo. Chissà se i due riusciranno a ricongiungersi e se sarà proprio Raimundo a salvare sua moglie. Da un'intervista rilasciata dagli attori che interpretano Raimundo e Francisca veniamo a conoscenza del fatto che per loro ci sarà un lieto fine. Da questo, possiamo supporre che la Montenegro riuscirà a salvarsi e non morirà. Intanto in Spagna c'è forte attesa per l'ultima puntata della soap, che andrà in onda domani.