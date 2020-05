Compleanno per la soap tv americana Beautiful, che il prossimo 4 giugno festeggerà i 30 anni dalla prima messa in onda sulla tv italiana. Nel corso degli anni, i fan hanno assistito a ben 100 matrimoni e 22 nascite, oltre a vari personaggi che sono passati a miglior vita come la matriarca di casa Forrester Stephanie. Sino ad oggi, la soap più longeva della tv, ha visto la mesa in onda di oltre 8.000 puntate, senza contare le ore di girato, i set allestiti e tanto altro. Ridge, Brooke, Eric e tutta la famiglia Forrester, da oltre tre decenni tengono compagnia al pubblico del bel Paese che, ancora oggi, segue con passione le avventure di Beautiful, trasmesse tutti i pomeriggi su Canale 5.

Il 4 giugno Beautiful festeggia i 30 anni dalla messa in onda della prima puntata italiana

Anche il Guinness dei primati ha nominato Beautiful come la soap tv più popolare del mondo, segno di come le vicende, gli intrighi e gli amori raccontati nella serie americana, destino l'interesse del pubblico di tutto il mondo. Era il 4 giugno 1990 quando le vicende legate alla famiglia Forrester entrarono per la prima volta nelle case degli italiani, dando vita a un fenomeno di costume, tanto da far diventare Ridge, Brooke e company come persone di famiglia, ai quali il pubblico si è affezionato sempre più. Nel corso di questi 30 anni, le vicende hanno toccato varie tematiche e, seppure ogni tanto siano apparse trame alquanto inverosimili, ciò non ha impedito ai fan di seguire con attenzione la saga made in Usa.

Beautiful, nel corso di questi 30 anni toccate tematiche sociali importanti

Nel corso di questi tre decenni, alcuni personaggi hanno cambiato volto, come il caso del famoso Ridge Forrester, sino a pochi anni fa interpretato da Ronn Moss e sostituito con Thorsten Kyle: un cambio che non ha destabilizzato il pubblico, tanto che, in alcune scene girate proprio in Italia, vi è stato il delirio dei fan.

La serie ha toccato anche tematiche sociali molto importanti come quella legata alla sieropositività o quella dei transgender con il personaggio di Maya Avant e che sono valsi alla soap ideata da Bradley Bell la nomination ai Glaad Awards. Non ultimo il tema legato all'abuso sui minori, passando per il problema dei senzatetto.

Eric e Brooke festeggiano il 30esimo compleanno di Beautiful

Dal lontano 1990, milioni di telespettatori in Italia, seguono quotidianamente le vicende di casa Forrester, nonostante innumerevoli cambi di personaggi e di attori che, nel corso degli anni, si sono avvicendati sul set. Alcuni di loro, invece, sono presenti sin dalla prima puntata e sono invecchiati insieme ai telespettatori, come il caso di Eric Forrester e Brooke Logan, interpretati rispettivamente da Jhon Mccook e Katherine Kelly Lang. Una soap quella di Beautiful, che non annoia mai, seguita da tante generazioni differenti e che si appresta a festeggiare il 30esimo compleanno.