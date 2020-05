Gli spoiler della soap opera Il Segreto riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, verrà dato ampio spazio alla storia amorosa tra Adolfo e Rosa, interpretati rispettivamente dall'attore Adrián Pedraja e dall'attrice Sara Sánz. Rosa sarà perdutamente innamorata di Adolfo e farà qualsiasi cosa per conquistare il suo cuore. La coppia andrà oltre la morale dell'epoca, creando così un clamoroso scandalo nella cittadina di Puente Viejo. Nel frattempo Don Ignacio organizzerà una festa per dire addio ai suoi amici.

Il Segreto: Rosa innamorata di Adolfo

Rosa Solozabal sarà ormai follemente innamorata di Adolfo e farà di tutto pur di conquistare il cuore del giovane. L'uomo, già da tempo, è il protagonista dei pensieri di Rosa che andrà oltre il giudizio di suo padre Don Ignacio. L'imprenditore, infatti, dal primo istante in cui ha scoperto della relazione tra i due, ha subito ostacolato la figlia, impedendole di continuare la storia con il figlio della Marchesa de los Visos. Frattanto la giovane sarà desiderosa di avere Adolfo tutto per sé e sarà disposta a tutto, così farà una scelta assai significativa: Rosa deciderà di concedersi al suo amato, consapevole del fatto che perdere la verginità prima del matrimonio sia considerato immorale e indecente dalla società in cui vive.

Nel 1930, infatti, una donna che perdeva la verginità prima di essersi sposata, era motivo di scandalo, ma Rosa andrà contro la morale e di conseguenza anche contro suo padre.

Rosa si concede ad Adolfo

Marta deciderà di chiudere definitivamente ogni rapporto con Adolfo per il bene di sua sorella Rosa, così mentirà al giovane dicendogli che presto si sposerà con un altro uomo.

Frattanto Don Ignacio deciderà di andarsene da Puente Viejo per tornare a Bilbao. In precedenza l'imprenditore ha dovuto lasciare la sua città a causa delle rivolte popolari. La situazione politica di Bilbao, però, sembrerà essersi ormai tranquillizzata, pertanto Don Ignacio deciderà di tornarci insieme alle sue figlie.

Rosa non accetterà di lasciare Puente Viejo, poiché per nessuna ragione vorrà rischiare di perdere Adolfo, cosi deciderà di sedurre il giovane per farsi disonorare, con la speranza che Don Ignacio li costringa ad un matrimonio riparatore. Successivamente Don Ignacio darà luogo alla festa di addio dedicata a tutti i suoi amici di Puente Viejo. Durante i festeggiamenti, Rosa vorrà mettere in atto il suo piano e si allontanerà per andare a cercare il suo amato. La donna si recherà a casa di Adolfo e troverà il giovane assai pensieroso e alquanto alticcio, così inizierà subito a sedurlo. Rosa si siederà sulle ginocchia del ragazzo, gli sbottonerà la camicia e inizierà a baciarlo appassionatamente.

Inizialmente Adolfo sembrerà riluttante alle lusinghe della donna, ma poi si lascerà andare e tra i due scoppierà la passione. Ben presto, la notte trascorsa tra i due diventerà di dominio pubblico, creando un grosso scandalo.