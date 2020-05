La soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad intrattenere i telespettatori nella fascia pomeridiana di Rai1 con le repliche della quarta stagione.

Nell'episodio che verrà riproposto l’11 maggio 2020, Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) sarà sicura che Nicoletta (Federica Girardello) non abbia ancora dimenticato Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). La moglie del ragioniere Luciano (Giorgio Lupano) per impedire alla figlia di rovinare il suo matrimonio darà un consiglio al genero Cesare Diamante (Michele Cesari) per non perdere la moglie.

Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), invece si avvicineranno sempre di più. Nonostante ciò, quest’ultimo e la cognata non vorranno che la loro relazione sentimentale venga alla luce.

Il Paradiso delle signore: Riccardo acquista le quote del padre

Nella replica della nona puntata della celebre fiction daily in programma sulla rete ammiraglia Rai lunedì 11 maggio 2020, ci sarà forte tensione tra i Guarnieri a causa dei continui litigi di Umberto e Riccardo.

Intanto il direttore Vittorio farà allestire una vetrina, per accogliere nel migliore dei modi l’icona dell'atletica italiana Livio Berruti nel negozio più lussuoso del capoluogo lombardo.

Nel frattempo Riccardo farà una rivelazione del tutto inaspettata a Nicoletta. In particolare quest’ultima verrà a conoscenza che il suo ex fidanzato è entrato in possesso delle quote del Paradiso del padre Umberto, sia per realizzarsi professionalmente, sia per stare più vicino a lei.

In seguito Silvia avrà la conferma di non aver sbagliato a sospettare che sua figlia è ancora innamorata del giovane rampollo dei Guarnieri.

Silvia avvisa Cesare, Umberto e Adelaide complici

La signora Cattaneo quando avrà la prova per poter dimostrare che Nicoletta pensa ancora al suo ex fidanzato, metterà in guardia il genero Cesare. Scendendo nel dettaglio, il dottor Diamante verrà invitato dalla suocera a salvaguardare il suo matrimonio in fretta se non vorrà che la situazione peggiori.

Umberto e la cognata Adelaide saranno sempre più complici, ma di comune accordo decideranno di continuare ad amarsi in segreto.

Marcello dimostrerà di non essere affatto cambiato, visto che approfitterà di un momento in cui sua sorella Angela non si troverà a casa per giocare a carte con delle vecchie conoscenze. Il giovane Barbieri purtroppo perderà parecchi soldi, ma darà l’impressione di non esserci rimasto affatto male. Uno dei giocatori, prima di salutare l'ex galeotto, farà capire di conoscere la cameriera del circolo, lasciandole un dono.