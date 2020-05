Nuovo appuntamento incentrato sulle anticipazioni della fortunata telenovela Il Segreto, sempre pronta a sorprendere. Negli episodi che i fan vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Rosa Solozabal (Sara Sanz) attuerà una vera e propria strategia per riconquistare Adolfo de Los Visos (Adrian Pedraja) in modo definitivo. La giovane si concederà al figlio della marchesa Isabel (Silvia Marsò), per convincerlo a diventare suo marito. L’obiettivo della secondogenita di Ignacio sarà soprattutto quello di far allontanare il suo fidanzato da sua sorella Marta (Laura Minguell) dopo aver appreso che si sono baciati.

Precisamente, nel capitolo numero 2.202 la fanciulla si recherà a La Havana con un chiaro obiettivo, ovvero quello di cercare di far aprire gli occhi al fratello di Tomas. La sorella di Carolina e Marta, quindi, parecchio decisa, si farà 'disonorare' da Adolfo dimostrandogli di amarlo veramente.

Il Segreto, spoiler: Il Solozabal vieta alla sua secondogenita di uscire

Dopo il salto temporale di quattro anni che si è verificato nelle trame della soap, i telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscere la famiglia Solozabal.

Nelle puntate già andate in onda in Spagna a novembre 2019 e che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, Rosa dimostrerà di essere disposta a fare qualsiasi cosa per riavere Adolfo al suo fianco. Tutto comincerà quando Ignacio, dopo aver scoperto che la sua secondogenita ha intrapreso una relazione sentimentale proprio con uno dei Los Visos, le proibirà di uscire di casa. A questo punto la fanciulla, non volendo rinunciare per nessun motivo al suo fidanzato, gli farà recapitare dei suoi messaggi da Marta.

Quest’ultima, si recherà a diversi appuntamenti del fratello di Tomas e, nel corso di un nuovo incontro, i due non riusciranno a controllarsi. In particolare, la sorella di Rosa e Carolina si scambierà un bacio appassionato con il figlio della marchesa Isabel. Sin da subito, Marta verrà assalita dai sensi di colpa e per far allontanare Adolfo da lei attuerà una messinscena con la complicità del cugino Ramon.

La maggiore delle Solozabal si farà sorprendere tra le braccia del parente proprio dall’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore. Nonostante ciò il fratello di Tomas, convinto che Marta sia la donna che ama, si presenterà a La Casona con l’intento di ricevere delle delucidazioni dalla stessa.

Passione tra Adolfo e Rosa, Ignacio decide di rimanere a Puente Viejo

Il confronto tra Adolfo e Marta, purtroppo, verrà ascoltato da Rosa che, nascosta nelle scale della villa, non farà fatica a capire che tra sua sorella e il suo amato c'è stato un flirt. La secondogenita del Solozabal, dopo essersi scagliata contro la sorella per averle sottratto il suo fidanzato, approfitterà di una festa organizzata nella sua abitazione da suo padre per agire.

Scendendo nel dettaglio, la giovane si introdurrà nella dimora del de Los Visos con l’intenzione di sedurlo. Purtroppo Adolfo, avendo bevuto qualche bicchiere di troppo per essere rimasto deluso da Marta cederà al fascino di Rosa, al tal punto che si lasceranno andare alla passione. Il piano di Rosa sembrerà dare i suoi frutti, dato che il de Los Visos farà sapere al fratello di non essere indifferente alla secondogenita di Ignacio. Adolfo metterà al corrente di ciò che è accaduto tra lui la sorella di Marta e Carolina anche sua madre Isabel che, stranamente, lo inviterà a sposare la ragazza. Inoltre la de Los Visos, non appena il Solozabal sarà in procinto di trasferirsi a Bilbao per aver ottenuto una promozione grazie ai suoi parenti, si renderà protagonista di un gesto inaspettato.

La marchesa accetterà di accogliere nella sua famiglia Rosa, ma avrà intenzione di farla alloggiare a La Habana in modo momentaneo. L’ennesimo imprevisto sarà dietro l’angolo, dato che Ignacio comunicherà a Jesus Urrutia di non voler più tornare a vivere nel suo paese natale.