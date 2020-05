Dopo aver subito una lunga sospensione dal palinsesto di Rai 1, il format Vieni da me condotto da Caterina Balivo ha segnato il suo ritorno televisivo destando non poche polemiche, per via dell'ospitata tv di Povia. Il cantante de I bambini fanno ooh ha registrato il suo ultimo intervento in collegamento da casa con la conduttrice del rinnovato format e, per l'occasione, ha in particolare parlato della sua quarantena per poi non lesinare parole sull'autoproduzione del suo nuovo disco.

Giuseppe Povia gela lo studio di Vieni da me

Nel corso del suo collegamento registratosi a Vieni da me, Povia ha confidato ai telespettatori che nei giorni di quarantena ha lavorato nella cantina di casa sua sul suo nuovo album in cantiere, per il quale ha scelto il titolo "Imperfetto".

E, incalzato dalle domande della Balivo, ha poi spiegato di aver ereditato la passione per la musica dalla madre, che quando lui era piccolo usava spesso cantare mentre si dedicava alle faccende domestiche: "Ora qualcuno penserà che sono sessista. Mia mamma cantava la canzone 'Mamma' quando faceva le pulizie. Quando dici che le donne fanno le pulizie, allora... Io in realtà ricordo queste immagini di mia mamma".

E alle ultime parole del cantante è intervenuta la Balivo, dichiarando: "Le donne fanno anche le pulizie! Siete voi uomini che fate poco!". Di tutta risposta, Povia le ha ribattuto sottolineando di essersi dedicato molto di recente alle pulizie domestiche: "Io ho tutto a casa, i detersivi, i mangiapolvere, sono proprio fissatissimo.

Sono un gay mancato, guarda". Ma la battuta del cantante sugli omosessuali ha gelato la Balivo. Tanto, che quest'ultima ha rimproverato piccata il suo ospite: "Povia, hai detto una cretinata!".

Povia si difende in rete dalle critiche

L'esternazione sui gay, che Povia ha rilasciato a Vieni da me, è finita nel mirino di una polemica mediatica, che non accenna ad arrestarsi da diverse ore.

Molti utenti hanno accusato il cantante attraverso i social, in particolare su Instagram, di aver fatto una battuta sessista e di essersi mostrato omofobo nei riguardi del mondo gay. Ma il diretto interessato ha messo a tacere tutte le accuse, proprio attraverso il noto social.

Riattivandosi sul suo profilo Instagram, ha infatti condiviso un video della sua intervista concessa alla Balivo, dove, oltre alle immagini del suo discusso intervento, è visibile anche un suo commento riportato a margine del rimprovero ricevuto in tv dalla conduttrice dopo che quest'ultima lo aveva presentato ai telespettatori come una persona "aperta e sincera".

'Aperta e sincera' e poi dopo hanno tentato di farmi passare per scemo", si legge tra le immagini in apertura del video personalizzato da Povia. Così com'è visibile nel noto filmato, la Balivo aveva presentato a Vieni da me il cantante con le seguenti parole d'elogio: "Una persona che quando si racconta, devo dire, lo fa in maniera sempre aperta e sincera".

Il cantante teme di non essere più invitato in tv

Nella descrizione del suo ultimo video postato su Instagram, Povia ha rilasciato un commento a margine della polemica mediatica che lo ha travolto in queste ore. "Stavo facendo una bellissima intervista, ma poi loro sono andati in panico perché ho detto '#SonounGayMancato' - si legge nel messaggio riportato in sua difesa".

E, dalle parole scritte a conclusione del suo commento in questione, trapela una paura maturata dall'artista per via di quanto accaduto a Vieni da me: "Battuta innocua e in buonafede. Ora, però, per sta stupidata non mi inviteranno più e sono triste. Ciao fanciulli".