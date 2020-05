Un triangolo amoroso movimenterà le vicende ambiente a Puente Viejo. Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda prossimamente su Canale 5, svelano che Marta (Laura Minguell), Rosa Solozabal (Sara Sanz) e Adolfo De Los Vivos (Adrian Pedraja) non mancheranno di regalare colpi di scena ai fan della soap opera. In particolare, la sorella di Carolina riuscirà ad incastrare il marchesino il un matrimonio senza amore.

Il Segreto: Rosa si concede ad Adolfo

Le anticipazioni della soap opera spagnola, incentrate sulle prossime puntate trasmesse a breve su Canale 5, svelano che Rosa scoprirà che Adolfo e Marta si sono baciati.

La giovane, invece, di prendersela con il fidanzato si scaglierà come una furia contro la sorella, accusandola di cercare di distruggere la sua felicità per via della sua cocente gelosia. Inoltre, la Solozabal sottolineerà che non tutti devono essere infelici come lei dopo la morte del suo primo fidanzato. In seguito, la sorella di Carolina approfitterà della festa organizzata da Ignacio alla Casona per scappare a La Habana. In questo frangente, la giovane riuscirà a farsi "disonorare" dal De Los Visos, completamente ubriaco nel tentativo di affogare i patemi d'amore provocati da Marta. Una situazione, che si complicherà quando l'imprenditore rinuncerà a trasferirsi in Portogallo.

La Solozabal vuole sposarsi entro due mesi

I nuovi spoiler de Il Segreto svelano che Ignacio permetterà a Rosa di vivere la storia d'amore con il fratello di Tomas alla luce del sole, ovviamente seguendo le regole imposte dalla famiglia. Dall'altro canto, il De Los Visos racconterà al fratello ed Isabel di aver trascorso una notte di passione con la Solozabal, tanto da voler assumersi tutte le responsabilità sposandola.

A tal proposito, l'imprenditore continuerà a restare ancora all'oscuro del rapporto intimo avuto dalla figlia con il giovane. Infatti, acconsentirà agli incontri dei due fidanzati solo alla presenza della serva Manuela, ma i colpi di scena non saranno finiti qui. In particolare, Rosa pretenderà che suo padre organizzi il matrimonio entro due mesi in quanto teme il ritorno di fiamma tra Adolfo e Marta.

Il De Los Visos non riesce a dimenticare Marta

Dall'altro canto, Adolfo dimostrerà di non riuscire a dimenticare Marta, tanto da volerla accanto per il resto della sua vita. Peccato, che quest'ultima non accetti di far del male alla sorella, tanto che il De Los Visos sarà costretto a cimentarsi nei preparativi di un matrimonio senza amore. In seguito, il fratello di Tomas acconsentirà che la madrina della sua futura sposa sia la sorella maggiore. Alla fine, la giovane accetterà il ruolo assegnato dai famigliari, sebbene supplichi Ignacio di farla lavorare alla fabbrica, in quanto non vuole più vedere i due promessi sposi.