Le anticipazioni spagnole de Il Segreto riportano delle interessanti rivelazioni riguardanti l'attesissimo finale che andrà in onda il prossimo 19 maggio in Spagna. Ebbene, in quest'ultimi giorni sul portale MiZona Tv, sono stati snocciolati ulteriori novità esplosive riguardanti l'atto finale che a quanto pare sarà colmo di suspense. Emilia avrà i giorni contati, purtroppo si scoprirà che è gravemente malata. Isabel si riavvicinerà a Ignacio, mentre donna Francisca ne combinerà un'altra delle sue. Ci sarà spazio anche per i fiori d'arancio e per un'esplosione scioccante che devasterà una fabbrica.

Il Segreto spoiler, Emilia confessa a Marcela che sta per morire

In occasione della fine de Il Segreto tante verità verranno a galla. Prossimamente assisteremo al ritorno a Puente Viejo di Emilia Ulloa. Peccato, però, che per quest'ultima il finale sarà tutt'altro che benevolo dato che giungerà al villaggio con una notizia drammatica. La mamma di Matias confesserà a sua nuora Marcela di avere i giorni contati a causa di una malattia terminale. L'Ulloa, inoltre, ammetterà di aver lasciato Cuba proprio per questa ragione e per non far soffrire i suoi cari, tra cui l'amato marito Alfonso e le figlie Natalia e Maria.

Anche donna Francisca avrà il suo epilogo. Dopo anni e anni di intrighi, la matrona si ritroverà a guidare una setta antirepubblicana degli Arcangeli di cui anche il bel Tomas ne farà parte.

In seguito vedremo la Montenegro ordinare a Campuzano di eliminare Don Filiberto, ma quest'ultimo dopo essere stato salvato da Ignacio ordinerà di dare fuoco alla chiesa di Puente Viejo.

Nelle prossime puntate de Il Segreto esplode una fabbrica

Prossimamente, nella soap opera che va in onda da ben 12 stagioni, assisteremo ad un duplice colpo di scena.

Il primo riguarderà la coppia Pablo e Carolina i quali saranno ad un passo dal divenire marito e moglie. Purtroppo, poco prima delle nozze, il ragazzo resterà ferito in una violenta esplosione che decimerà la fabbrica Solozabal. La marchesa Isabel, invece, si riavvicinerà ad Ignacio dopo aver scoperto tutti gli intrighi e le bugie di Jean Pierre.

Lieto fine per Onesimo il quale si sposerà! Il Miranar si invaghirà della domestica Antonita. La coppia convolerà a nozze in gran segreto, successivamente andranno a vivere a La Habana e qui Onesimo lavorerà come contabile della miniera.

Per ora nessuna novità su Pepa

Per quanto concerne Pepa, per il momento tutto tace dato che non figurano dettagli che facciano pensare ad un suo ritorno o qualcosa del genere. Comunque sia, non resta che attendere il 19 maggio per scoprire come calerà il sipario su questa longeva e indimenticabile soap opera.