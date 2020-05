La coppia di U&D formata da Sirius e Gemma continua far discutere a causa della grande differenza di età tra i due (lui 26 e lei 70). A dire la sua sulla vicenda è intervenuta in queste ultime ore Karina Cascella, ex volto di Uomini e donne e oggi opinionista di Pomeriggio 5. Tramite instagram la Cascella ha fatto intendere di non credere alla possibile storia d'amore tra i due, dichiarando di essere rimasta sbigottita dall'atteggiamento di Gemma e Nicola Vivarelli, soprattutto nell'ultima esterna andata in onda. 'Io dico che stavolta Gemma si è completamente rin...' ha detto l'opinionista.

L'ex U&D Karina Cascella: 'Gemma si è completamente rin...'

Alla domanda su cosa pensasse della coppia formata da Gemma e Sirius, Karina Cascella ha esplicitamente dato della 'rin...' alla Galgani, criticando in particolare l'ultima esterna realizzata dalla coppia in cui la dama torinese si è vestita da principessa. L'opinionista di Barbara D'Urso ha commentato la 'love story' del momento che tanto sta facendo discutere il pubblico di Uomini e donne. Come noto, da qualche settimana, il 26 enne Sirius, pseudonimo utilizzato in chat da Nicola Vivarelli, è giunto in trasmissione per corteggiare la 70enne Gemma. Quest'ultima ha accettato di buon grado le attenzioni del giovane, suscitando come prevedibile, numerose polemiche.

Karina Cascella attacca Sirius/Gemma: 'Ma che roba è?'

Anche sul web, il presunto interesse di Sirius per Gemma ha dato adito a numerose discussioni. In molti infatti, credono che il giovane stia prendendo in giro la dama torinese, la quale di contro, sembra essere sempre più affascinata dalle sue lusinghe.

Anche la Cascella quindi, è intervenuta a gamba tesa sulla coppia Sirius/Gemma, non solo criticando la dama torinese ma anche il suo giovane corteggiatore. In riferimento all'esterna in cui Gemma ha voluto reinterpretare una scena del famoso film 'Il Gattopardo', Karina ha detto: 'Ma che roba è? Io ero sbigottita'.

La coppia di U&D Sirius/Gemma sommersa dalle critiche

Karina Cascella non è l'unica a stroncare il rapporto tra Gemma e Nicola Vivarelli. Anche altri volti noti di U&D sono del suo stesso parere e non credono affatto al reale interesse del giovane ufficiale di marina, nei confronti della più matura dama torinese. Non ultimo l'ex storico di Gemma, Giorgio Manetti, il quale nei giorni scorsi, ha fortemente criticato l'atteggiamento della Galgani, definita dallo stesso 'una donna che non riconosco'. Nonostante i continui attacchi, Gemma e Sirius continuano ad andare avanti per la loro strada e, proprio Nicola, sul settimanale 'Chi', ha voluto smentire tutti coloro che credono ad un suo bluff, confessando che le ragazze della sua età non lo hanno mai compreso.

Solo il tempo dirà se tra Gemma e Sirius (Nicola Vivarelli) la conoscenza si tramuterà in qualche cosa di più profondo. Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45.