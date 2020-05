La Cattedrale del Mare, la Serie TV nata dal best seller di Indefonso Falcones, sarà trasmessa in Italia su Canale 5 con cadenza settimanale il martedì sera. Negli spoiler tratti dalla Spagna si scopre che Bernat si ribellerà con coraggio contro i nobili. Intanto Arnau conoscerà Aledis e i due si innamoreranno, ma non potranno sposarsi contrastati dal padre di lei. Arnau, ormai marito di un'altra donna, partirà in guerra, mentre Joan intraprenderà la carriera ecclesiastica.

Spoiler spagnoli de La Cattedrale del Mare: Arnau si innamora di Aledis

Le anticipazioni spagnole de La Cattedrale del Mare raccontano che Barcellona sarà in piena guerra ed il grano scarseggerà.

La situazione precaria scatenerà la ribellione contro i nobili ed in questa emergerà Bernat che verrà arrestato. Nel frattempo, Arnau comincerà a lavorare per i Bastaixos caricando pietre per Santa Marìa. Il ragazzo diventerà adulto e continuerà a vivere con Joan, ma mentre Arnau proseguirà nella fratellanza costruendo la cattedrale, Joan intraprenderà la carriera ecclesiastica.

Nella vita di Arnau entrerà Aledis, la figlia del conciatore che vivrà nel suo stesso alloggio. Il ragazzo si innamorerà della giovane donna, desiderando il matrimonio. Il padre di Aledis, però, per lei avrà altri progetti e la farà sposare con un altro uomo. Arnau, invece, prenderà in sposa Maria, ma la grande storia d'amore con Aledis continuerà ad andare avanti.

Nel frattempo, scoppierà una guerra e Arnau lascerà la città per arruolarsi come molti barcellonesi.

Anticipazioni spagnole de La Cattedrale del Mare: Aledis cercherà Arnau

Gli spoiler de La Cattedrale del Mare tratti dalla Spagna raccontano che Aledis non si rassegnerà alla partenza dell'uomo che ama e continuerà a cercarlo, rischiando di essere scoperta da suo marito e andando incontro a diverse difficoltà.

La donna riceverà l'aiuto di alcune prostitute che seguiranno le orme del soldato.

Alla fine della guerra, finalmente Arnau farà ritorno a Barcellona. L'uomo, però, ritroverà la sua città molto cambiata e in prenda all'epidemia della peste: la malattia avrà colpito anche sua moglie Maria. Tra la folla ci saranno ancora movimenti, infatti tutti accuseranno gli ebrei di infettare i pozzi: in questa occasione, Arnau difenderà due bambini.

La Cattedrale del Mare viene trasmessa su Canale 5 in prima serata, il martedì. La serie televisiva spagnola è divisa in quattro parti, ognuna formata da due episodi che andranno in onda ad ogni appuntamento. Il best seller scritto da Ildefonso Falcones ha venduto 2 milioni di copie in soli due mesi ed è edito in Italia da Longanesi.