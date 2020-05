Il cantante Eros Ramazzotti è ancora single o ha ritrovato l'amore? Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli è questa la domanda che in molti si fanno. Il Gossip su di lui impazza con la cronaca rosa ad affibbiargli spesso nuove presunte fidanzate. Tra flirt, smentite e chiarimenti, il cantante ha comunque sempre dichiarato di essere single. Ma sarà davvero così o il suo cuore è tornato a battere per una donna in particolare? Nei giorni scorsi sarebbe stato paparazzato con una famosa protagonista del noto programma tv Uomini e donne. A riportare lo scoop, neanche a dirlo, il settimanale Chi.

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato si sarebbero lasciati

La donna che è stata paparazzata in compagnia di Eros Ramazzotti è Sonia Lorenzini. Chi segue Uomini e Donne sicuramente si ricorderà di lei, prima in veste di corteggiatrice e poi in quella di tronista. La donna scese nell'arena del programma Mediaset per corteggiare Claudio D'Angelo che però scelse Ginevra Pisani. Poi, l'ambita sedia rossa. Sonia salì sul trono e decise di intraprendere una relazione con Emanuele Mauti. Dopo dieci mesi però la loro storia naufragò. Dopo poco tempo la ragazza si fidanzò proprio con il corteggiatore che aveva scartato quando era tronista, Federico Piccinato. Adesso sembra però che anche questa relazione sia giunta al capolinea, Sonia sarebbe dunque di nuovo single e pronta a nuove esperienze.

Una sarebbe pronta a partire.

Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini insieme in un maneggio tra feeling e complicità

Secondo le foto pubblicate dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Sonia Lorenzini e il cantante Eros Ramazzotti si sarebbero incontrati in un maneggio. Lui era lì con i suoi due figli, lei con delle sue amiche.

Tra i due sarebbe subito nata molta complicità. Gli scatti mostrano l'evidente affinità che c'è tra i due, tra carezze e pizzicotti. Anche la Lorenzini ha confermato di aver conosciuto Eros Ramazzotti in un maneggio aggiungendo che è una persona molto gentile e cortese: "Che cos’altro dovrei aggiungere?

Al momento sono single nella mia vita incasinata. Ma come hanno fatto a farci fotografie? Non ci saranno le foto del bacio tra me e Eros".Tra i due, come traspare dagli scatti, sembra però esserci molto feeling. Come staranno veramente le cose? Eros Ramazzotti ritroverà l'amore dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte dei diretti interessati per scoprirlo.