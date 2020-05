Nancy Brilli, ospite nel programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, ha rilasciato un'intervista alla presentatrice di Rai 1. L'attrice, tra una confessione e l'altra, ha dichiarato di essere stata tradita molte volte, ma che i tradimenti non riguardavano solo l'amore bensì anche le amicizie. Inoltre, ha fatto sapere di essere stata corteggiata sui i social durante i mesi che ha trascorso in quarantena.

Nancy Brilli: 'Sono stata tradita, ma il tradimento degli amici è più doloroso'

Nancy, ospite a Vieni da me attraverso una videochiamata nella puntata di mercoledì 6 maggio 2020, ha raccontato ai telespettatori di Rai 1 di aver alle spalle due matrimoni, una lunga convivenza e un grande amore.

Malgrado ciò, ha ricevuto dei tradimenti, e la Brilli ha dichiarato: "Mi hanno messo le corna tante volte. Anch'io ho tradito, ma non mi è piaciuto". Inoltre, l'attrice ha aggiunto di essere stata tradita anche da alcune amicizie, le quali gli hanno causato molta più sofferenza. Con il passare del tempo, però, Nancy ha capito che doveva scacciare via la tristezza che c'era dentro di lei per ritornare a brillare da sola. In seguito, la donna ha rivelato che ancora adesso viene corteggiata da molti uomini, alcuni anche già sposati, tant'è che nel periodo della quarantena ha ricevuto tantissimi messaggi sui social.

Tuttavia tra questi corteggiatori c'è stato qualcuno che è riuscito ha catturare la sua attenzione, ma lei ha deciso di non approfondire la conoscenza: "I mariti non sono dei posacenere che si gettano dal comò. Ho un passato faticoso e mettermi a distruggere un grande amore o addirittura un matrimonio altrui non mi va, scelgo di fermarmi prima che ciò avvenga", ha poi puntualizzato Nancy. Questa sua affermazione ha ricevuto l'applauso dei pochi opinionisti presenti nel programma, ma non solo.

Infatti, anche sui social ha avuto commenti positivi: "Nancy, non ti preoccupare. Mai nessuno ti potrà oscurare", ha twittato una sua fan.

Nancy soffre di insonnia

Durante l'intervista a Vieni da me la Brilli ha raccontato alla presentatrice che da tempo soffre di insonnia: "Non riesco a dormire, non chiudo occhio. Se potessi esprimere un desiderio, chiederei di dormire per 12 ore consecutive, anche se sono consapevole che è completamente improbabile.

Conto le pecorelle, ma niente, mi ritrovo sui social a fare le dirette notturne. Forse mi manca una rotella!". Nei mesi di quarantena l'attrice ha tenuto compagnia ai suoi followers attraverso le dirette dove ha sfoggiato la sua bravura al pianoforte. Inoltre, grazie al lockdown Nancy ha avuto l'opportunità di riunirsi insieme a suo figlio Francesco, il quale da due mesi si trovava a Londra: "Sono felicissima di averlo tutto il tempo per me. Lui mi dà molti baci in fronte, per me è come una benedizione. In passato mi avevano comunicato che non avrei potuto avere dei figli, invece è arrivato", ha infine dichiarato.

A tal proposito, Francesco è nato dal secondo matrimonio che Nancy ha avuto con Luca Manfredi.