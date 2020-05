Quella tra Pago e Serena è una delle storie più tormentate e discusse dell’ultimo anno. I due, ormai dallo scorso settembre sotto l’occhio vigile delle telecamere, nei giorni scorsi si sono lasciati definitivamente, dopo un continuo tira e molla. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip sembrava essere tornato definitivamente il sereno tra i due, tanto che Serena non aveva nascosto di avere il desiderio di convolare a nozze con Pacifico. Proprio la scorsa settimana, invece, i due hanno raccontato ai fan della brusca rottura. Dopo le parole di Serena, dette tramite i suoi profili social, questa volta è toccato al cantautore che, tramite una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha confessato: "È successo qualcosa di troppo grave.

Non potrò più avere fiducia in lei. Sono vagabondo d’amore". Insomma, pare che la storia tra i due sardi sia ormai definitivamente tramontata.

Pago sulla rottura con Serena Enardu: ‘Mi ha fatto del male’

Per la prima volta dalla conferma ufficiale di Serena, il cantautore, che pare abbia ritrovato una nuova serenità con la sua ex moglie Miriana Trevisan, è tornato sulla rottura con l’influencer sarda dopo 7 anni di amore: "Mi sono ritrovato ancora una volta vagabondo, senza casa, senza macchina e senza Serena. Ma va bene così". Insomma, stando a queste parole pare che, almeno per Pago, la storia sia chiusa definitivamente. Non ci dovrebbero essere ripensamenti perché ciò che è accaduto questa volta non è in grado di essere superato.

Ricordiamo che era stata Serena nei giorni scorsi a parlare di una pesante e terribile litigata tra i due, tanto forte da averli costretti a separarsi. "Mi ha fatto ancora del male. Parlerò quando mi sentirò di farlo. Serena non sa dove sia la fiducia". Pago è visibilmente arrabbiato per come è andata a finire una storia d'amore a cui evidentemente teneva molto.

Serena Enardu lo aveva raggiunto nella casa del Grande Fratello vip per mettere un punto e ricominciare la loro storia d’amore, dopo che si erano lasciati tra il dispiacere dei molti fan sulla spiaggia di Temptation Island Vip.

Serena Enardu sulla relazione con Pago: ‘Voglio mettere un punto definitivo su me e Pago’

Cosi come per Pago anche per Serena Enardu la loro storia è ormai alle spalle. La ragazza ha detto che per lei e soprattutto per la sua salute è necessario interrompere ogni contatto con Pago. "Non voglio più sapere niente. La mia vita deve svanire dal pubblico. Sono una persona trasparente. Non ho mai nascosto nulla", ha confessato l’influencer, intenzionata a non voler tornare sui suoi passi. "Mi sono sentita una malata terminale in amore che non riusciva a staccare la spina". Le parole pronunciate da Serena sono dette con il cuore e con grande dispiacere perché, come lei stessa ha dichiarato, ha provato in tutti i modi a ricostruire il rapporto con Pago dopo la rottura avvenuta la scorsa estate.

Da questo momento le loro strade si sono divise. I fan che li hanno sempre seguiti sono molto tristi per questo addio che stavolta sembra definitivo.