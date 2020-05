Giorgio Manetti torna ad attaccare la ex Gemma Galgani, dopo averla vista accettare la corte del 26enne Nicola Vivarelli alias Sirius all'interno di Uomini e donne. Mentre Giorgio, da due anni, sta vivendo una felice storia d'amore con Caterina, Gemma invece continua, a suo dire, a voler cercare l'amore all'interno del dating show di Maria De Filippi. L'ultimo corteggiatore della dama torinese, Sirius, ha scatenato feroci polemiche, vista la differenza di età tra i due. Anche Manetti ha voluto dire la sua sulla questione, non risparmiando dure frecciatine all'indirizzo della sua ex fiamma, definita dallo stesso come una persona che sta prendendo in giro il pubblico e sta mettendo in discussione la sua dignità.

Duro attacco di Giorgio a Gemma: 'Sta fingendo da anni pur di ottenere popolarità'

Duro attacco quello di Giorgio Manetti nei confronti della sua ex storica Gemma Galgani. Dopo averla vista nelle ultime puntate di Uomini e donne accettare di buon grado il corteggiamento di Nicola/Sirius, il 'gabbiano' ha voluto dire la sua vicenda. Come del resto gran parte del pubblico, anche Giorgio è rimasto basito dall'atteggiamento di Gemma, definita dallo stesso come una persona che sta fingendo da anni pur di ottenere popolarità: 'Possibile che dopo 11 anni non sia ancora riuscita a trovare un uomo?', si domanda Manetti che, tra le altre cose, critica le moine della dama nei riguardi di un giovane di 26 anni.

Stando alle parole di Giorgio, dunque, la frequentazione con Nicola sarebbe solo uno degli ultimi gesti della dama per far parlare di sé.

Giorgio Manetti non approva la nuova coppia

Al settimanale Nuovo Tv, Giorgio ha inoltre dichiarato di non provare nessun rancore verso la dama torinese, augurandole il meglio, anche se non è mancata l'ennesima frecciatina: 'Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità', continuando poi: 'Se va avanti così, chissà che a cercare l'amore in tv non ci resti altri 10 anni'.

Stando alle sue dichiarazioni, non solo Gemma sarebbe a U&D alla ricerca della popolarità ma anche i suoi stessi corteggiatori, Sirius compreso, si avvicinerebbero a lei solo per ottenere visibilità e vivere di luce riflessa. 'L'unico stupido che non è stato insieme a lei per sfruttare la sua popolarità sono stato io' - ha confessato Giorgio, il quale dopo essere uscito da Uomini e donne ha trovato l'amore con Caterina, con la quale convive a Firenze.

In attesa di scoprire se vi sarà una replica da parte della diretta interessata agli attacchi di Giorgio Manetti, si ricorda che Uomini e donne va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.