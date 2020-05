Anche se la quarta edizione del GF Vip si è conclusa da più di un mese, due ex protagonisti continuano a far parlare il pubblico. Si tratta di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che si sono innamorati sotto i riflettori della casa più spiata dagli italiani. Il 14 maggio 2020 il figlio di Eleonora in collegamento con ‘Pomeriggio Cinque’ ha comunicato ai telespettatori di aver ricevuto il permesso per potersi recare in Sicilia. Molti fan della trasmissione condotta da Barbara D’Urso sono rimasti perplessi dopo la confessione dell’ex gieffino, poiché al momento vige il divieto di spostamenti tra regioni per le restrizioni imposte dal governo.

Nello specifico parecchi utenti su Twitter non hanno concepito che Paolo potesse trasferirsi in un’altra regione, nonostante non ci sia di mezzo una residenza o una parentela visto che conosce la sua nuova fiamma soltanto da tre mesi.

Paolo Ciavarro annuncia a ‘Pomeriggio Cinque’ di essersi trasferito in Sicilia

Mentre l’amore tra Serena Enadu e Pago Settembre, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4, è giunto al capolinea, il legame di altri due gieffini è sempre più forte nonostante la distanza. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non si vedono da mesi, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale nel Reality Show condotto da Signorini. Di recente il figlio di Eleonora Giorgi in collegamento con ‘Pomeriggio Cinque’, ha fatto sapere al pubblico che la separazione tra lui e la sua nuova fiamma dovuta a causa dell’emergenza del Covid-19 a breve finirà.

In particolare il giovane romano ha confessato di trovarsi finalmente in Sicilia, nonostante gli spostamenti tra regioni attualmente non siano ancora consentiti. Dopo aver precisato di dover fare alcuni giorni di quarantena prima di poter riabbracciare la sua dolce metà, l’ex gieffino si è sfogato pronunciando le testuali parole: “Non ce la faccio più, non vedo l'ora di vederla il 24 maggio”.

Numerosi utenti sui social contro il figlio di Eleonora Giorgi

L’annuncio fatto da Paolo Ciavarro in diretta televisiva ha scatenato parecchie polemiche sui social. Numerosi utenti hanno puntato il dito contro l’ex gieffino, sottolineando che è possibile spostarsi da una regione all’altra soltanto per motivi di lavoro, o per incontrare i propri congiunti.

Tra i diversi commenti scritti su Twitter, si legge il seguente: “Scusatemi ma perché Paolo Ciavarro può andare a trovare Clizia, e io non posso andare dal mio ragazzo che vive in un'altra regione”. Nonostante per il momento il secondo finalista del GF Vip non ha ancora replicato alle critiche ricevute, sembra che si sia trasferito al Sud per lavorare. Intanto tramite alcune anticipazioni, si apprende che il tanto atteso ricongiungimento tra i due ex gieffini potrebbe andare in onda nel noto programma serale ‘Live - Non è la D’Urso’.