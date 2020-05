Nicola Vivarelli, il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani, è tornato a far parlare di sé per una foto pubblicata su Facebook nel 2014 nella quale compare al fianco della mamma che, però, in un commento il giovane ha definito ormai "vecchietta".

Dopo i sospetti dell'ex fidanzata che ha dichiarato di non credere nell'interesse del modello toscano nei confronti di Gemma, e l'intervento di alcuni militari che hanno preso le distanze da lui, il cavaliere di Uomini e donne è stato criticato per il modo in cui ha etichettato la madre.

Il commento di Vivarelli sulla mamma

L'interesse del pubblico del dating-show di Canale 5 e del mondo dei social nei confronti dell'ufficiale della marina mercantile ha inevitabilmente posto le attenzioni anche sulla sua vita privata.

E così su Facebook in molti hanno notato uno scatto del 2014 che ritrae il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani con la mamma Luisella. Tra le altre cose, il modello 26enne ha sottolineato negli studi di Uomini e Donne che la madre approva la sua conoscenza con una donna più grande di lui come la dama torinese.

Tornando al post di Facebook, il popolo dei social lo ha criticato nel momento in cui, rispondendo ai complimenti di un utente, Nicola ha scritto che ormai la madre è "vecchietta". In molti a questo punto hanno palesato delle perplessità, chiedendosi come sia possibile che un ragazzo che definisce così una donna che ora dovrebbe avere 51 anni possa corteggiare una signora 70enne.

Gemma Galgani ha conosciuto anche Cuore di Poeta

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne si farà probabilmente ulteriore chiarezza sulla discussa frequentazione tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani.

Intanto, durante l'appuntamento con il programma di Canale 5 di venerdì 8 maggio, la dama piemontese ha potuto incontrare e conoscere anche Cuore di Poeta, l'altro corteggiatore che l'aveva contattata in chat nel periodo in cui la trasmissione di Maria De Filippi era andata in onda con un format "virtuale".

Si tratta di un signore sicuramente più grande di Nicola che fin da subito sembra aver instaurato una bella sintonia con la Galgani. L'uomo non ha nascosto la sua felicità nell'aver potuto conoscere personalmente Gemma, alla quale ha fatto numerosi complimenti per la sua bellezza ed eleganza. Dal canto suo, l'ex fidanzata di Giorgio Manetti pare sia rimasta piacevolmente colpita dal cavaliere giunto in studio per corteggiarla.