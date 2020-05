Sebbene siano ricominciati da poco dopo una pausa durata circa due mesi, alcuni programmi Tv stanno per salutare il pubblico per le vacanze d'estate. In queste ore, infatti, in rete impazza la lista delle date in cui le trasmissioni più amate termineranno la loro stagione, per poi dare appuntamento ai telespettatori a settembre. I format di Maria De Filippi attualmente in onda (Amici Speciali e U&D) termineranno entrambi il 5 giugno, mentre Mattino e Pomeriggio Cinque finiranno rispettivamente il 26 giugno e il 29 maggio.

Lista dei format pronti ad andare in vacanza

In concomitanza con la fine del lockdown, molte trasmissioni Tv sono tornate in onda dopo una lunghissima pausa.

I mesi di marzo e aprile, infatti, sono stati d'attesa per i format d'intrattenimento, che hanno lasciato spazio a quelli d'informazione sulle principali reti.

Maggio e giugno, però, solitamente sono i mesi in cui la maggior parte dei programmi vanno in vacanza e danno appuntamento al pubblico a dopo l'estate, ovvero a settembre o ottobre.

Il sito di Davide Maggio, infatti, in queste ore ha pubblicato l'elenco dei giorni in cui gli show più amati termineranno la loro stagione, con la precisazione che potrebbero esserci dei cambiamenti di data in base alle decisioni di Rai e Mediaset.

Stando a quest'elenco, la prima trasmissione che finirà è "Che tempo che fa" di Fabio Fazio il 24 maggio, una delle poche che ha fatto compagnia ai telespettatori anche durante il periodo di quarantena.

D'Urso e Balivo saluta il pubblico il 29 maggio

La settimana successiva, per la precisione venerdì 29 maggio, molti programmi daily sia della Rai che di Mediaset andranno in vacanza: "Vieni da me" di Caterina Balivo (che non si sa ancora se tornerà a settembre), "Quarto grado" di Gianluigi Nuzzi, "Storie italiane" di Eleonora Daniele, "Detto Fatto" di Bianca Guaccero" e "Pomeriggio Cinque" di Barbara D'urso, che è una delle poche a essere andata in onda durante tutta la quarantena anche con "Live-Non è la D'Urso".

Sette giorni dopo, cioè venerdì 5 giugno, sarà Maria De Filippi a salutare i suoi spettatori sia con "Uomini e donne" che con la finalissima di "Amici Speciali".

"Non è l'Arena" di Massimo Giletti si congederà su La 7 domenica 14 giugno, mentre "Le iene" andranno avanti fino a martedì 23.

Venerdì 26 giugno è il giorno in cui molti altri amati format inizieranno le vacanze: "Mattino 5" con Francesco Vecchi, "La prova del cuoco" con Elisa Isoardi (che riprenderà il 25 maggio dopo una lunghissima pausa), "Uno mattina" e "La vita in diretta" (che lasceranno spazio alle loro versioni estive).

Temptation Island nel palinsesto Mediaset di giugno

Le trasmissioni Tv ad andare in vacanza più in là, sono: "Striscia la Notizia" il 27 giugno, "Domenica In" e "L'eredità" il 28, e "Chi l'ha visto?" addirittura mercoledì 29 luglio.

Un programma molto amato dal pubblico che invece dovrebbe iniziare a estate inoltrata, è "Temptation Island": la versione Nip del format Mediaset, infatti, è stata inserita nel palinsesto di giugno della rete ammiraglia e, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere collocata nella prima serata del giovedì per un numero di settimane che ancora non è stato reso noto.

Ancora non si sa, però, come farà la redazione del reality a rispettare le norme di distanziamento sociale attualmente vigenti in tutta Italia: alcuni blog, però, nei giorni scorsi ipotizzavano che tutto il cast della nuova edizione (compreso il conduttore Filippo Bisciglia) potrebbe essere messo in quarantena per due settimane in una struttura prima dell'inizio delle registrazioni.