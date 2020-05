Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, una delle soap opera più viste in Italia. Le trame delle puntate americane, trasmesse a breve su Canale 5 svelano che Thomas Forrester (Matthew Atkinson) riuscirà a dividere Hope Logan (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Clifton). Scendendo nel dettaglio, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) deciderà di sacrificare il proprio matrimonio con il marito per fare da madre a Douglas, in grave difficoltà dopo la perdita di Caroline.

Beautiful: Thomas manipola Hope

Le anticipazioni della soap opera, in programma nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano la fine delle nozze tra Hope e Liam.

La coppia, infatti, non riuscirà più a riprendersi dopo il grave lutto che ha colpito la loro famiglia. A tal proposito, la figlia di Brooke si convincerà che lo Spencer debba stare accanto a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e le sue figlie. Thomas, a questo punto, trarrà vantaggio dalla crisi nata tra i coniugi Spencer, tanto da fare di tutto pur di conquistare la giovane.

L'uomo, infatti, arriverà ad ingannarla e manipolare Hope, usando perfino suo figlio. A tal proposito, la Logan cercherà di rassicurare il marito una volta tornato da Parigi circa i suoi sentimenti. La donna, infatti, gli farà capire di non amare il Forrester, nonostante si siano scambiati un bacio. Peccato, che la figlia di Brooke non si accorga del piano architettato su misura da Thomas, sfruttando il suo desiderio di maternità interrotto con la presunta morte di Beth.

La Logan lascia Liam per fare da madre a Douglas

Dagli spoiler di Beautiful andati in onda a maggio 2019 negli Stati Uniti d'America e prossimamente sui teleschermi di Canale 5, si evince che il piano di Thomas avrà esito positivo. In particolare, Hope dirà addio definitivamente al figlio di Bill (Don Diamont) in quanto prova un amore smisurato per il piccolo Douglas, disperato per la morte prematura della madre Caroline (Linsey Godfrey).

In questo frangente, la figlia di Brooke accetterà di crescere il bambino come fosse suo figlio, senza implicazioni sentimentali. La Logan, infatti, non vorrà avere una storia d'amore con il Forrester, sebbene sia disposta a sacrificare le sue nozze per il bene di Douglas. Dall'altro canto, il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) non accetterà di essere rifiutato, tanto da continuare a manipolarla approfittando del suo momento di fragilità.

In attesa di sapere come proseguirà questa story-line, si ricorda che lo sceneggiato è trasmesso da lunedì al venerdì su Canale 5 e può essere rivisto in modalità on-demand sul sito 'Mediaset Play', la piattaforma gratuita dell'emittente del Biscione.