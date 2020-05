Romina Power ieri 5 maggio ha ricordato su Instagram il papà Tyrone Power nel giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno. Il post della cantante e attrice ha ottenuto diverse migliaia di reazioni di apprezzamento da parte dei suoi follower.

La data scelta per pubblicare questo post non è stata casuale, il padre era infatti nato il 5 maggio 1914 a Cincinnati nell'Ohio. Romina ha voluto condividere un dolce ricordo, una foto che la ritrae insieme al papà. Padre che è mancato quando Romina era ancora una bambina.

Romina Power sul profilo Instagram: 'Buon compleanno caro papà' scritto in inglese

L'artista statunitense, che in queste settimane si trova a Cellino San Marco, in una casa all'interno della tenuta di Al Bano Carrisi, ha commosso il web con un tenero ricordo in una giornata che le dà di certo emozioni speciali.

Il post che ha ottenuto numerosi apprezzamenti e commenti recita testualmente 'Happy birthday dear daddy' scritto in inglese. La frase fa sostanzialmente da didascalia alla foto in cui appare con il padre che, come noto a tutti, era il grande attore Tyrone Power, amato e apprezzato in ogni parte del mondo.

Il 5 maggio infatti sarebbe stato il compleanno dell'uomo, morto prematuramente a 44 anni nel 1958, quando la piccola Romina aveva solo 7 anni.

Il ricordo ha suscitato molte emozioni da parte dei followers di Romina e ha ricevuto molti messaggi di apprezzamento. C'è chi le ha scritto, 'Siete due gocce d'acqua', chi le ha inviato tanti cuori e e chi ha sottolineato che "Dads are the best", ovvero i "Padri sono i migliori".

Tante le emozioni quindi suscitate sui social da Romina Power, la quale già qualche settimana fa aveva emozionato con un post dedicato alla madre di Al Bano, Jolanda, scomparsa sul finire del 2019 e con la quale aveva un rapporto straordinario.

Da Romina Power nessun commento sulle frasi del figlio Yari su Barbara D'Urso

Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power sono spesso sulle copertine delle riviste.

In queste ultime settimane si è parlato molto della ritrovata intesa tra Al Bano e la Lecciso, complice il periodo di isolamento a Cellino San Marco. Se la Lecciso ha dichiarato di recente che non c'è nessun contatto con Romina nella tenuta in Puglia, da Romina Power non è arrivata ancora nessuna dichiarazione in merito sulla ritrovata armonia tra l'ex marito e la show girl.

Così come Romina Power non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla polemica che si è scatenata dopo che il figlio, Yari Carrisi, sui social aveva criticato pesantemente il modo di fare televisione di Barbara D'Urso.