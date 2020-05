Si è spento nella tarda serata del 25 maggio all'età di 51 anni John Peter Sloan. L'attore, cantante, comico e insegnante d'inglese è deceduto in Sicilia. In Italia è ricordato per la sua partecipazione nel ruolo di attore comico a Zelig e in numerose altre trasmissioni televisive.

John Peter Sloan è deceduto all'improvviso

John Peter Sloan è deceduto a Menfi, in provincia di Agrigento. A rendere pubblica la notizia della sua morte sono stati gli attori, a lui molto legati, Herbert Pacton e Maurizio Colombi, i quali hanno voluto pubblicare su Facebook dei post di cordoglio in suo ricordo. "Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingham", si legge tra le righe del messaggio pubblicato da Colombi.

"Ti porterò per sempre nel mio cuore", sono invece alcune delle parole scritte in rete da Pacton per l'amico.

In un'intervista concessa all'Agi l'agente dell'ormai compianto Sloan, Stefania Milanesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a margine del suo decesso improvviso. Nel suo intervento, la donna ha in particolare sottolineato che Sloan soffriva di asma, aveva avuto un enfisema e, in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni di salute, è stato portato d'urgenza in ospedale ma per lui ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. "È avvenuto tutto improvvisamente", ha affermato la donna.

Sloan amava il Bel Paese

Nato a Birmingham da padre irlandese e madre inglese, Sloan decise all'età di 16 anni di lasciare la sua madre-patria, l'Inghilterra, per cercare fortuna come artista in Europa.

Una volta giunto in Italia, prima di dedicarsi alla carriera di attore e comico, formò un gruppo musicale per il quale fece da frontman, ovvero i The Max. La band rimase attiva fino al 2000, dopodiché l'artista scelse di dedicarsi all'insegnamento dell'inglese e scrisse numerosi libri e manuali per imparare la propria madre-lingua.

Fondò la sua prima scuola a Milano, 'John Peter Sloan - La Scuola', per poi aprirne un'altra a Roma e ancora una terza in Sicilia.

In varie trasmissioni tv, nel corso degli anni, aveva spesso comunicato il proprio amore per il Bel Paese e regalato al pubblico delle piccole "lezioni d'inglese" televisive.

L'addio del web al famoso insegnante d'inglese

Dopo la diffusione della notizia del decesso di John Peter Sloan, sono giunti in rete molteplici post e messaggi di cordoglio, in particolare da parte dei fedeli sostenitori del compianto volto tv. Tra cui emerge su Instagram il post d'addio pubblicato dal profilo ufficiale di Rds (Radio dimensione suono), con la seguente descrizione: "Ti salutiamo con il sorriso che hai sempre avuto. Oggi se ne va l'insegnante di inglese di tutti noi, diciamo addio a John Peter Sloan. #RdsNews #JohnPeterSloan #26maggio".

Sotto al post di cordoglio in questione, si leggono diversi messaggi dei fan dell'inglese che amava il Bel Paese: "Una persona solare, RIP"; "Era parte di noi, troppo forte"; "Sadness, R.i.p.".