Domani mercoledì 27 maggio, alle 14:45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne, dopo tanto tempo, il protagonista al centro dello studio tornerà ad essere Armando Incarnato. Il cavaliere, tuttavia, non si troverà in una situazione piacevole, in quanto sarà costretto a rispondere a nuove accuse relativamente il suo rapporto con la ex fidanzata Jeanette, facendo nascere un vero e proprio caos in studio.

I dubbi su Armando e Jeanette: forse hanno passato la quarantena insieme

Nel filmato delle anticipazioni mandato in onda alla fine della puntata odierna di Uomini e Donne, si scopre che nella nuova registrazione si tornerà a parlare di Jeanette, la ex fidanzata di Armando Incarnato, già invitata nel programma qualche mese fa, per chiarire definitivamente i suoi rapporti con Armando.

Nello studio si tornerà a parlare della ragazza proprio per gli stessi identici motivi, ovvero per tutti quei dubbi nati da ormai da molto tempo, in merito alla presunta relazione con Armando mai terminata. Il motivo della rabbia circolata tra gli utenti del web e tra i telespettatori del programma, deriva soprattutto da alcune foto postate da entrambi durante la quarantena, che avrebbero fatto pensare che i due la stessero trascorrendo insieme nella stessa casa.

Jeanette contro Incarnato: 'Armando, ma chi ti vuole?'

Tuttavia, Armando ha sempre affermato che questo Gossip è solo frutto di invenzioni e di illazioni, e probabilmente nella nuova puntata si ritroverà a dover spiegare ulteriormente tutto.

Ma questa volta dovrebbero esserci dei clamorosi ed inaspettati colpi di scena: il video relativamente le anticipazioni non è ovviamente completo, e da esso trapelano frasi estrapolate da varie conversazioni, ma ad un certo punto Jeanette interviene dicendo: 'Armando, ma chi ti vuole?' Dagli spoiler non si hanno maggiori notizie, se non il fatto che questa conversazione tra Armando e Jeanette farà esplodere il caos nello studio di Uomini e Donne.

Armando abbandona la puntata

Il ritorno al centro dello studio di Incarnato farà nascere una vera e propria confusione: le anticipazioni, infatti, rivelano anche che dopo la litigata avvenuta in studio con Jeanette e il relativo disordine scaturito nella puntata, Armando Incarnato abbandonerà lo studio di Maria De Filippi gridando 'Me la sono ritrovata di nuovo qua dentro'.

Se quello di Armando sia un abbandono definitivo, o solo un gesto di stizza a causa delle accuse rivolte alla sua persona, gli spoiler non lo rivelano, ma probabilmente nelle prossime registrazioni del programma si tornerà a parlare di questa vicenda.