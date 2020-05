Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, "Tempesta d'amore", ambientata in un lussuoso hotel nei pressi di Monaco di Baviera. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda su Rete 4 dal 4 all'8 maggio, tutti i giorni a partire dalle ore 19.35. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai tentativi di Franzi di fare colpo su Tim, alle discussioni di Jessica e Henry e ai problemi di dipendenza di Michael.

Christoph invita Franzi alla festa per Tim

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Christoph organizzerà una festa in onore di Tim a cui inviterà anche Franzi. Quest'ultima, per far colpo sul giovane, avrà la brillante idea di introdursi nella camera di una principessa russa ospite al Furstenhof e prendere uno dei suoi lussuosi vestiti per indossarlo al party. La situazione precipiterà, però, quando la principessa in questione farà ritorno in anticipo in hotel sorprendendo la giovane.

Nel frattempo, Michael si sentirà ancora in colpa per aver avuto una reazione esagerata nel corso del suo show alla radio e si scuserà con Margit. Tornato a casa, però, il medico si rifiuterà di rivelare a Natascha che la causa di tutti i suoi malesseri è la sua dipendenza ai psicofarmaci.

Eva e Robert festeggeranno la celebrazione delle loro seconde nozze insieme a Valentina, Hildegard e Alfons, senza sapere che Christoph li sta osservando da lontano.

Jessica deciderà di chiedere a Henry di sposarla, mentre Linda cercherà di aiutare Christoph a superare il dolore di aver perso la donna che ama. Hildegard deciderà di preparare il dolce preferito di Fabien per aiutare Valentina a non soffrire per l'assenza del fidanzato. Jessica si arrabbierà con Henry quando si renderà conto che il giovane ha acquistato molti prodotti cosmetici del suo salone per aiutarla finanziariamente.

Christoph cercherà di convincere Tim ad apprezzare le stalle del Furstenhof, senza sapere che il giovane, in realtà, vorrebbe che lui costruisse un campo da golf nell'hotel.

Christoph aggredisce la figlia

Il dottor Borg deciderà di portare Annabelle al lago in cui cercò di uccidere Denise, come terapia di riabilitazione. Franzi mentirà a Tim dicendogli di non essere innamorata di lui in modo da poter essere almeno amica del ragazzo che ama. A quel punto, il ragazzo, ignaro dei veri sentimenti dell'amica, si offrirà di darle lezioni di equitazione mettendola in difficoltà. Werner si procurerà un cane di nome Argo per localizzare i soldi che diede ad Annabelle, ma il segugio fuggirà prima della fine delle ricerche.

Christoph deciderà di partecipare alla gita al lago di Annabelle e Borg, ma le cose finiranno per andare male quando l'uomo si scaglierà contro la figlia procurandole una brutta ferita alla spalla. Tim rivelerà a Franzi che il suo sogno più grande è quello di aprire un club di polo, mentre il dottor Borg chiederà al tribunale di rimuovere Christoph dal ruolo di tutore legale di Annabelle.