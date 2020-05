Vivi e lascia vivere è la nuova Serie TV trasmessa da Rai 1 che, in questo periodo di emergenza sanitaria, tiene compagnia al pubblico il giovedì sera. Grande successo per la fiction che vede come protagonista Elena Sofia Ricci nel ruolo di Laura. Intervistata dal settimanale 'Visto', l'attrice ha parlato proprio del delicato momento che sta attraversando il nostro paese, sottolineando come la serie tv di cui è protagonista, possa dare una speranza a tutte le persone che si trovano in difficoltà.

Tra le altre cose, l'attrice ha dato anche qualche anticipazione sulle prossime puntate dove, la protagonista Laura, si farà sedurre da Toni, interpretato da Massimo Ghini.

L'interprete di Laura si confessa su 'Visto': 'Scenario catastrofico'

In un momento difficile per tutta l'Italia, la nuova fiction Rai 'Vivi e lascia vivere' sta ottenendo un ottimo successo in termini di ascolti. Le prime due puntate infatti, sono state viste da una media di oltre 6 milioni di telespettatori e la protagonista Elena Sofia Ricci, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale 'Visto', ha voluto parlare non solo della nuova fiction, ma anche di come lei sta vivendo questo periodo di quarantena.

Dalle sue parole emerge come la serie tv voglia, in qualche modo, motivare le persone che hanno perso un lavoro, a rimboccarsi le maniche e a reagire, proprio come ha fatto la protagonista Laura. L'attrice ha anche ammesso: 'Non vogliamo dare messaggi, vogliamo solo tenere compagnia al pubblico'. Quando sono iniziate le riprese, nessuno immaginava certo uno scenario così catastrofico, ha proseguito Elena Sofia Ricci che, di conseguenza, augura che quanto in onda, possa dare speranza a chi si trova in difficoltà.

Vivi e lascia vivere, anticipazioni: Laura e Toni si ritrovano

Parlando delle prossime puntate di 'Vivi e lascia vivere' Elena Sofia Ricci ha svelato qualche anticipazione sul suo personaggio. Dalle sue dichiarazioni sembra infatti che Laura dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. Massimo Ghini, che nella fiction interpreta Toni, riuscirà a far breccia nel cuore di Laura, mentre quest'ultima sembrerà distratta nei confronti dei suoi figli, che continuerà a trattare come degli adulti.

Una mamma imperfetta come l'ha definita la stessa attrice, la quale ha dichiarato che, anche nel mondo reale, non esiste il prototipo della mamma perfetta. In attesa di scoprire cosa succederà alla protagonista Laura nelle prossime puntate, l'attrice è in attesa di ultimare le riprese di un'altra serie tv di successo, 'Che Dio ci aiuti 6', non appena le condizioni lo permetteranno.

Si ricorda che la terza puntata della fiction andrà in onda giovedì 7 maggio in prima serata su Rai1.