Le anticipazioni sulla puntata di domani di U&D sono tante e tutte molto interessanti: Armando Incarnato, per esempio, si troverà a giustificare i Gossip che sono circolati di recente sul presunto riavvicinamento alla ex Jeannette. Veronica Ursida riceverà un mazzo di rose rosse da un cavaliere misterioso, mentre Giovanna Abate condividerà con il pubblico a casa la vera identità di "Alchimista".

Armando: lite a distanza con la ex a U&D

Da quando U&D è tornato alla sua formula originale (dopo il "flop" di quella virtuale di aprile scorso), di Armando Incarnato si è parlato poco o nulla in studio.

Domani, mercoledì 27 maggio, il cavaliere sarà tra i protagonisti della puntata le cui anticipazioni sono state mostrate al termine dell'appuntamento odierno su Canale 5. Il napoletano, dunque, sarà invitato da Maria De Filippi a sedersi a centro studio da solo perché ci sono delle cose da chiarire sul periodo in cui il programma non è andato in onda.

La presentatrice, infatti, mostrerà le foto che i siti di gossip hanno condiviso qualche settimana fa per provare che il protagonista del Trono Over stesse trascorrendo la quarantena in casa con l'ex fidanzata Jeannette. Negli scatti in questione, si vedevano gli stessi scorci di un'abitazione (si presume quella dove lui vive in Campania) e particolari degli interni che sembravano confermare la convivenza momentanea tra i due.

Jeannette in collegamento con U&D domani

Il video contenente le anticipazioni della puntata di U&D del 27 maggio, mostrano un Armando piuttosto contrariato nell'affrontare l'argomento ex. Il volto del protagonista del Trono Over, poi, muterà in peggio quando scoprirà che Jeannette è in collegamento con lo studio e non ha affatto buone intenzioni.

"Ma chi ti vuole?", si sente dire dalla ragazza con tono piuttosto polemico nel filmato con gli spoiler dell'appuntamento di domani.

Incarnato, inoltre, si alzerà dalla sedia e uscirà dallo studio (non si sa se definitivamente oppure temporaneamente) urlando: "Sette anni buttati appresso a questa che adesso si presenta pure qui".

Insomma, il cavaliere pare non si aspettasse proprio l'intervento in collegamento della sua chiacchierata ex fidanzata, che potrebbe dire cose molto interessanti sul rapporto che ha oggi con il napoletano.

Regalo floreale per Veronica a U&D

Sempre nel corso della puntata di U&D di domani, il pubblico assisterà ad un gesto romantico che uno dei cavalieri farà nei confronti di Veronica Ursida. La bionda dama riceverà un mazzo di rose rosse da un protagonista del parterre che svelerà la sua identità solo in un secondo momento. Non è dato sapere se il mittente di questo bel regalo è Giovanni (col quale la romana ha iniziato una frequentazione nelle ultime settimane) oppure qualcuno di nuovo che è disposto a tutto pur di conoscerla meglio.

Le anticipazioni del 27 maggio, inoltre, aggiornano i telespettatori anche degli interessanti sviluppi che ha avuto il trono di Giovanna Abate: dopo più di un mese di misteri e ipotesi, domani finalmente "Alchimista" mostrerà la sua faccia al pubblico a casa. Il ragazzo scenderà le scale ed entrerà in studio per la prima volta senza maschera e tutti i presenti rimarranno colpiti dalla sua bellezza.

La tronista romana, dunque, ora non deve far altro che prendere una decisione tra il suo corteggiatore non più mascherato (che non è detto sia Davide Basolo come molti pensano), il litigioso Sammy Hassan e il timido Alessandro Graziani: uno dei tre sarà la scelta definitiva della giovane dopo un lungo e tortuoso percorso alla ricerca dell'anima gemella.