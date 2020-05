È passato circa un mese da quando U&D è tornato in onda nella sua formula originale in studio. Raffaella Mennoia, intervistata di recente dal magazine ufficiale del programma, ci ha tenuto a sottolineare che Gemma Galgani e Giovanna Abate sono due persone autentiche che nel dating-show cercano davvero l'amore ma non ha proferito parola sui tre ragazzi che partecipavano al Trono Classico fino a marzo scorso.

I complimenti di Raffaella di U&D a Gemma e Giovanna

Oggi, venerdì 22 maggio, è uscito un nuovo numero del magazine ufficiale di U&D, al cui interno ci sono interviste esclusive a Sirius, Giorgio Manetti e ad una delle autrici storiche del programma.

Raffaella Mennoia ha parlato senza filtri del dating-show e delle puntate che stanno andando in onda su Canale 5 da un mese a questa parte: da quando è ripreso, il programma Mediaset si è occupato simultaneamente sia del Trono Over che del Trono Classico (prima le due versioni venivano registrate in puntate diverse). La collaboratrice di Maria De Filippi, inoltre, è stata interpellata sulle due uniche donne che hanno avuto la possibilità di partecipare alla formula virtuale della trasmissione, Giovanna Abate e Gemma Galgani.

"Entrambe credono nell'amore fortemente e si buttano a capofitto in quello che desiderano, ovvero che nasca un sentimento in questo contesto", ha fatto sapere il membro della redazione.

"Sono autentiche e non sono qui per fare business", ha aggiunto Raffaella sulle pagine della rivista di Gossip.

Silenzio sui tre protagonisti dell'ultimo Trono Classico di U&D

L'autrice di U&D non si è espressa su Sara Shaimi, Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli. I tre ragazzi, infatti, animavano le puntate del Trono Classico assieme a Giovanna Abate fino a marzo scorso, ma soltanto a quest'ultima sarebbe stata data la possibilità di continuare a cercare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Sono in molti a domandarsi che fine abbiano fatto i tre tronisti che affiancavano la romana sulla poltrona rossa.

Il blog Vicolo delle News ipotizza che i complimenti espressi da Raffaella nei confronti di Giovanna e Gemma sul magazine, potrebbero essere una frecciatina nei confronti dei giovani che erano protagonisti del dating-show fino a pochi mesi fa.

Carlo, Daniele e Sara spariti dopo U&D

Il pubblico di Uomini e donne non ha più saputo nulla degli altri protagonisti del Trono Classico e delle persone che stavano frequentando prima che il programma fosse sospeso.

Carlo, Sara e Daniele, infatti, avevano dei percorsi ben avviati con i loro corteggiatori ma nessuno degli addetti ai lavori si è esposto per chiarire al pubblico se i loro troni siano stati annullati oppure se continueranno in futuro. Giuseppe Nastasi, corteggiatore della Shaimi, di recente si è sfogato su Instagram dicendo di non essere mai stato cercato dalla produzione del dating-show per definire la sua conoscenza con la romana, ma che sarebbe disponibile a partecipare ad una delle registrazioni per chiarire la sua posizione in merito.

Anche Cecilia Zagarrigo, che stava frequentando Pietropoli da qualche mese, sembra lanciare segnali negativi sui social network circa la sua vita privata: anche l'avventura del veneziano potrebbe essere finita senza una scelta.