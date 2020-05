Su Canale 5, a partire dalle 14:45, a Uomini e donne entrerà in studio un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani, Alfonso. L'uomo sembrerà molto sicuro di sé e lancerà una sfida a Sirius, sicuro di poter far breccia nel cuore di Gemma. Dal canto suo, il 26enne sarà ancora al centro delle discussioni per presunti scambi di 'like' con Valentina e che accenderanno il clima già teso nello studio di Maria De Filippi.

Anticipazioni U&D del 26 maggio: nuovo corteggiatore per Gemma

Dal breve filmato di anticipazione pubblicato su 'Witty tv' , si viene a conoscenza della nuova esterna realizzata da Gemma e Sirius, con i due protagonisti vestiti elegantemente in uno sfondo che richiama una sorta di favola d'altri tempi.

In attesa di scoprire cosa sia accaduto in esterna, in studio giungerà Alfonso, un uomo di una certa età, deciso a corteggiare proprio la dama torinese. Dalle immagini diffuse, si intuisce come il cavaliere sia molto sicuro del suo ascendente sulle donne, più che mai convinto di riuscire a conquistare la Galgani.

Nella nuova puntata di U&D, Alfonso a Sirius: 'Ti sfido'

Alfonso dunque, dopo la presentazione, guarderà negli occhi Sirius e dichiarerà di essere pronto a sfidarlo. Dalla faccia di Nicola Vivarelli, questi sembra non temere affatto l'arrivo del 'rivale' e, solo con la messa in onda della puntata, si capirà se Gemma avrà a intenzione di accettare la conoscenza o gli rifilerà un due di picche.

Intanto in studio, continueranno le discussioni della Galgani con Valentina che, come noto non ha mai nascosto l'interesse verso Nicola, scatenando la gelosia di Gemma.

Scintille tra Gemma e Valentina a causa di presunti 'like' con Nicola nella puntata odierna di U&D

Nella puntata di U&D in onda oggi pomeriggio, la Galgani insinuerà che la dama romana si scambi dei 'like' su Instagram con Sirius.

Fatto che farà accrescere ancor di più la gelosia di Gemma. Anche Maria De Filippi vorrà vederci chiaro sul rapporto tra la Autiero e il corteggiatore di Gemma e chiederà a Valentina se abbia chiesto a Nicola di messaggiarsi su whatsApp. In risposta, la dama romana si rivolgerà a Gemma dicendo: 'Ma che, è roba tua?'.

In attesa di conoscere la verità sulla vicenda che vede Nicola e Valentina nell'occhio del ciclone, dagli spoiler si viene a sapere che anche per Aurora entreranno in studio tre corteggiatori.

Per scoprire le nuove dinamiche di Uomini e donne, non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata che verrà trasmessa oggi 26 maggio su Canale 5, a partire dalle 14:45 circa. Si ricorda che su 'Witty tv' sono disponibili le puntate già andate in onda.