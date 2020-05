Amici Speciali, la nuova versione del celebre talent show per cantanti e ballerini che sta andando in onda con ottimi risultati su canale 5, ha ormai raggiunto il giro di boa: mancano, infatti, solo due puntate alla finale che si disputerà venerdì 5 giugno e oggi, tramite le pagine social della trasmissione, è stata annunciata una grande novità, che rivoluzionerà totalmente la gara.

Cambio di programma per Amici Speciali: i finalisti saranno solo quattro

Il prossimo venerdì, 29 maggio, andrà in onda su Canale 5 la semifinale di Amici Speciali, lo show realizzato in collaborazione con Tim per aiutare l'Italia in questo momento di difficoltà dovuta all'emergenza Coronavirus, sostenendo la Protezione civile attraverso la donazione di tamponi, gel sanificanti e rimborsi per il personale sanitario.

Se in un primo momento Maria De Filippi aveva dichiarato di aver pensato a questo show come a una grande festa, ora le cose sembrano essere cambiate, dal momento che nella terza puntata in onda il prossimo venerdì ci saranno ben otto eliminati: attraverso i canali sociali della trasmissione, infatti, è stato comunicato che alla finale di venerdì 5 giugno arriveranno solo in quattro, che proveranno così a conquistare la coppa e il titolo di campione. Una scelta improvvisa e inaspettata, questa, che secondo alcuni è dettata dal calo degli ascolti registrato nella seconda puntata, quando lo show è stato battuto dal film Felicia Impastato andato in onda su Rai1.

Tra i dodici talenti in gara anche Irama e Umberto Gaudino

A rispondere alla chiamata della padrona di casa per questo nuovo progetto benefico sono stati sette cantanti, ovvero Gaia Gozzi, vincitrice di Amici19; Irama, vincitore di Amici17, Alberto Urso, vincitore di Amici18, Giordana Angi, seconda classificata ad Amici18; Michele Bravi; Random; astro nascente del rap italiano famosissimo tra i più giovani e i The Kolors, vincitori di Amici14 e cinque ballerini: Javier, vincitore della categoria ballo di Amici19; Gabriele Esposito, vincitore nel ballo ad Amici15; Alessio Gaudino, secondo classificato nella stessa edizione; Andreas Müller, vincitore di Amici16 e Umberto Gaudino, semifinalista ad Amici18.

Amici Speciali: Alessio Gaudino vince la prima puntata, Alberto la seconda

Nel nuovo meccanismo di Amici Speciali ogni puntata è articolata in tre manche e al termine di ognuna di esse viene eletto un vincitore che si sfiderà con gli altri due in modo tale da eleggere un vincitore per ogni puntata. Nella prima delle quattro puntate previste, a trionfare è stato il ballerino Alessio Gaudino, arrivato secondo ad Amici15 ma con una brillante carriera come professionista in giro per il mondo e nello stesso talent.

Nella seconda puntata, invece, il vincitore è stato Alberto Urso, il tenore vincitore di Amici18 che è stato in grado di stregare tutti grazie alla sua voce possente e alla sua umiltà.