Bianca Guaccero è inconsapevolmente diventata protagonista di un esilarante fuorionda destinato a restare nella storia delle gaffe televisive all’italiana. L’episodio si è verificato nel corso della puntata di ieri pomeriggio di Detto Fatto, in onda su Rai 2. La poliedrica artista aveva appena finito di trattare con le ospiti in studio l’argomento igienizzazione, un tema che ha assunto sempre più interesse in questi mesi di emergenza sanitaria. Da qui il ‘promo’ con due esperte che hanno mostrato come si dovrebbe disinfettare correttamente il pavimento. Chiusa questa parentesi l’attrice ha annunciato gli ospiti del successivo segmento della trasmissione prima della pausa pubblicitaria.

Qualcosa, però, non è andato nel verso giusto in quanto dopo aver lanciato i ‘consigli per gli acquisti’ la voce della Guaccero è rimasta in onda: “Dai ragazze ditemi come si fa ad igienizzare” - l’affermazione della presentatrice è stata condivisa nel giro di pochi minuti sui social ed è diventata virale sul web.

Bianca Guaccero e la gaffe dell'igienizzante a Detto Fatto

Nel corso della puntata del 25 maggio di Detto Fatto si è trattato il tema dell’igienizzazione. Nell’occasione Bianca Guaccero, conduttrice del programma televisivo di Rai 2, ha ospitato Titty e Flavia che da tempo si occupano di sanificazione e che nella circostanza hanno trattato con particolare attenzione la corretta pulizia dei guanti prima di soffermarsi sul gel disinfettante fai da te.

L’artista ha introdotto il nuovo spazio del talk show durante l’anteprima della trasmissione con le due esperte, ‘armate’ di secchio e scopa, che si sono occupate di disinfettare il pavimento dello studio televisivo. Chiusa la parte introduttiva, l’artista ha lanciato lo spot pubblicitario ma, nonostante l’immagine fosse già sfumata, è rimasto aperto l’audio e si è ascoltata una singolare richiesta della trentanovenne di Bitonto.

L'ironia del web dopo l'esilarante fuorionda della Guaccero

Tra il serio e il faceto Bianca Guaccero ha chiesto a Titty e Flavia se le insegnavano ad igienizzare le parti intime. Il fuorionda galeotto è stato registrato da numerosi fan di Detto Fatto che l’hanno poi prontamente condiviso sui social network.

Al rientro in studio la conduttrice, inconsapevole di quanto fosse accaduto, ha ripreso a trattare l’argomento igienizzazione con le due esperte che si sono soffermate sulla pulizia dei guanti e sul come sfilarli correttamente.

In seguito le due ospiti si sono rese protagoniste di una dimostrazione pratica sull’igienizzante per le mani fai da te. “Nella fase iniziale del lockdown era difficile trovare anche il liquido disinfettante”. Nel frattempo in molti hanno ironicamente chiesto via social alle due ospite di realizzare un tutorial per soddisfare la richiesta intima della conduttrice del programma televisivo di Rai 2.