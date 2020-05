Giovanni Longobardi è tra i pochi protagonisti di Uomini e Donne trono over a essere rientrati in studio dopo il ritorno alla formula classica del programma, con i due parterre contrapposti. La sua frequentazione con Veronica Ursida non ha però convinto molti, in particolare l’opinionista Gianni Sperti.

Nel corso di una recente intervista a Uomini e donne magazine, il cavaliere ha cercato di mettere fine alla querelle creatasi in studio, chiarendo una volta e per tutte la sua decisione di concedere a Veronica un'esclusiva temporanea.

L'esclusiva temporanea a Veronica

Veronica Ursida sembra aver rapito il cuore del cavaliere, anche se Longobardi preferisce procedere con cautela.

Il corteggiamento, quindi, va avanti nonostante piccole scaramucce.

Durante il lockdown i due si sono sentiti solo telefonicamente, confidandosi molto l’uno con l’altra. Con l'inizio della Fase 2 per Giovanni e Veronica sarà ora più facile incontrarsi.

Giovanni è molto attratto da Veronica Ursida, ci sta bene, ma al contempo il giovane è cauto: "Sto scoprendo una bella persona, ma ci vado con i piedi di piombo perché voglio realmente capire che tipo di donna sia e per farlo c'è bisogno di tempo". La fine delle precedenti relazioni ha segnato profondamente il cavaliere, che ora fa fatica è più cauto nel lanciarsi in legami seri.

Su Veronica, Giovanni ha detto che oltre ad essere una bella donna, è anche una persona che sa quando è il momento di scusarsi, ma anche dotata di una grande umanità.

Giovanni e Veronica hanno deciso di darsi l’esclusiva: i due si precludono quindi la possibilità di conoscere altre persone. La loro decisione è però momentanea, perché in futuro vogliono frequentare nuove dame o cavalieri.

Il coraggio di Roberta Di Padua

Longobardi ha ammesso sulle pagine di Uomini e Donne magazine che per avere la certezza che Veronica sia davvero la persona giusta per lui, ha bisogno di vedere come la dama si comporta con altri uomini.

In attesa che ciò avvenga, la priorità per lui in questo momento è quella di frequentare la dama, per conoscerla meglio, da qui la decisione di concedere l'esclusiva. Arrivato a Uomini e Donne, Giovanni ha avuto la sua prima frequentazione con Roberta Di Padua, che lo ha colpito inizialmente per il suo coraggio.

La dama, infatti, è stata la prima ad invitare Giovanni a ballare. Un gesto che il cavaliere non ha dimenticato, anche perché inizialmente si sentiva molto spaesato a Uomini e Donne. Dopo un paio di settimane di conoscenza, però, Roberta aveva manifestato i primi segni di insofferenza, causati dal fatto che Giovanni aveva cominciato a sentire anche Veronica. Roberta lo mise quindi davanti ad una scelta, che in quel momento lui non si sentiva di fare, da qui la decisione di chiudere con la dama.