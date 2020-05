In una recente intervista per Uomini e donne Magazine Ida Platano ha fornito la sua opinione sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli alias Sirius. L'ex dama del dating-show di Canale 5 ha confessato che nel 2020 non è possibile ancora parlare di differenza d'età. Inoltre ha dichiarato che quando sente telefonicamente Gemma, la dama del Trono Over è molto serena.

Come è ormai noto, l'interesse di Nicola Vivarelli verso Gemma sta spaccando l'opinione pubblica. Molti telespettatori del programma sono convinti che, il 26enne sia più interessato alle telecamere piuttosto che alla 70enne.

Al contrario l'ufficiale della Marina mercantile ha sempre respinto le accuse sul suo conto.

Ida approva la conoscenza di Gemma Galgani

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne Ida Platano ha commentato in modo positivo la nuova conoscenza della sua amica Gemma Galgani. Secondo l'ex dama del Trono Over, nel 2020 una persona deve essere libera di agire come meglio crede.

La compagna di Riccardo Guarnieri ha ammesso che, al posto di Gemma non sa come avrebbe reagito ad essere corteggiata da un ragazzo molto più giovane di lei. Tuttavia, anche lei come la 70enne avrebbe proseguito con la conoscenza, per poi tirare le somme alla fine del percorso: "Di certo avere un giovane corteggiatore mi lusingherebbe, questo sì".

Ida Platano è convinta che quando non si è a conoscenza delle cose non si può assolutamente giudicare. Soprattutto se ci sono dei sentimenti di mezzo.

'Di critiche a Gemma e Nicola ce ne sono state tante'

Ida Platano nel corso dell'intervista con il magazine ufficiale del programma ha affermato: "Di critiche a Gemma e Nicola ce ne sono state tante".

Poi, l'ex dama bresciana ha aggiunto: "È sempre facile lanciare giudizi verso gli altri senza sapere niente della loro vita".

Secondo Ida Platano questo comportamento avviene perché viviamo un'era in cui ci sono troppe convinzioni sociali. La compagna di Riccardo Guarnieri si è detta convinta che se fosse stata una ragazza di 26 anni a corteggiare un uomo di 70, i telespettatori non avrebbero fatto così tante polemiche.

L'ex protagonista di Uomini e Donne inoltre ha affermato che non ci trova nulla di strano nel vedere Sirius e Gemma sul piccolo schermo. Ida ha dichiarato che quando le capita di sentire la sua amica Gemma per telefono non fa altro che incoraggiarla a proseguire con questa conoscenza: "Per me la sua felicità viene prima di tutto". In un secondo momento, ha aggiunto: "Percepisco la sua serenità".

Per quanto riguarda il 26enne, Ida Platano ha confessato di vedere Nicola Vivarelli molto preso emotivamente dalla dama torinese: "È interessato non solo all'esteriorità di Gemma".