Nella puntata di venerdì 22 maggio di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, sono state ospitate Fabiana Britto e Pamela Petrarolo che hanno annunciato in diretta tv una bella notizia che le accomuna: un bebè in arrivo. L'ex showgirl di Non è la Rai, in particolare, ha voluto raccontare di come e quando ha scoperto di essere in attesa del suo terzo figlio.

'Non dormivo da quattro o cinque notti, mi sentivo strana'

"Erano quattro o cinque notti che non dormivo. Mi sentivo strana", ha esordito così Pamela Petrarolo, ospite a Pomeriggio 5, raccontando nel dettaglio alcuni sintomi che aveva riscontrato in pieno lockdown.

Motivo per cui l'ex showgirl di Non è la Rai si è recata subito in farmacia per comprare un test di gravidanza. A quel punto, la bella quarantatreenne romana ha spiegato: "Ero sola, non c'era nessuno e il test mi aveva detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità". La Petrarolo ha poi raccontato che ha aspettato il giorno di Pasqua per comunicare al suo compagno Giovanni che diventerà padre. Per ora non si conosce il sesso del nascituro, ma a quanto pare Pamela ha già dichiarato di volere un maschietto, essendo madre di due bambine Angelica e Alice. Quest'ultime sono nate dal precedente matrimonio con Gianluca Pea, terminato nel 2011.

Chi è Pamela Petrarolo, ex showgirl di Non è la Rai

Pamela Petrarolo è nata il 10 novembre 1976 a Roma ed è diventata nota al grande pubblico quando era molto giovane grazie a Non è la Rai, fortunato programma ideato da Gianni Boncompagni. La sua grande passione per la musica l'ha spinta a realizzare alcuni album, tra cui 'Io non vivo senza te', contenente alcuni dei brani cantati all'interno dello show di Boncompagni e diverse cover in lingua inglese.

Nel 1995 ha pubblicato il suo secondo album intitolato 'Niente di importante', nel quale sono racchiusi tutti gli inediti in italiano (tranne la cover di Whole Lotta Shakin' Goin' On). Tale disco, però, non è riuscito a raggiungere un discreto successo, probabilmente a causa della scelta di brani più melodici rispetto al primo.

Dopo la chiusura di Non è la Rai ha preso parte allo show 'Un disco per l'estate' con alcune colleghe, intonando i famosi brani 'Sei diventata nera' e 'Luglio' per poi intraprendere un tour in tutta l'Italia. Nel 1997 ha deciso di ritirarsi dalle scene a causa di una malattia che l'ha costretta al riposo per diverso tempo. Nel 2006 ha partecipato alla terza edizione del reality de La Fattoria, in onda su Canale 5, venendo eliminata alla quinta puntata con il 55% dei voti. Inoltre, ha ripreso la sua carriera musicale pubblicando nuovi album, tra cui 'Affatto Deluse', 'A metà' e 'Fammi sognare'.