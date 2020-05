L'attrice Úrsula Corberó, che ne 'La Casa di Carta' interpreta Tokyo, ha condiviso su Instagram un video messaggio per incoraggiare i suoi fan a non arrendersi durante la pandemia da Covid-19. Nel filmato di un minuto, che ha già raggiunto più di tre milioni di visualizzazioni e 7.500 commenti, l'attrice si rivolge ai suoi seguaci in vero stile 'La Casa di Carta', dove è la narratrice onnipresente della storia, ed elogia tutte le persone che hanno rispettato il lockdown. "Resistiamo ancora" è il messaggio che la Corberó ha voluto lanciare a tutti coloro che sono in quarantena a causa del Coronavirus.

'Siamo la Resistenza'

Nel video messaggio la star de 'La Casa di Carta' afferma che la "Resistenza" è composta da tutti coloro che durante la pandemia hanno rispettato l'isolamento e hanno deciso di godersi intensamente ogni momento pur seguendo le regole, anche se dure, nell'interesse di tutti. "La resistenza sono quelli che rispettano il lockdown, che sfruttano il tempo per mangiare meglio e per ordinare ogni ultimo calzino. Quelli che lavorano da casa e fanno molto, molto sport. Quelli che si godono il tempo in coppia e leggono molti libri.

Quelli che escono a fare una passeggiata sulla terrazza e portano a spasso il cane solo quando ne ha veramente bisogno. Quelli che sfruttano il loro lato creativo e trasformano la cucina in una pasticceria e la stanza in una pista da ballo". Mentre la voce dell'attrice scorre in sottofondo, il video raccoglie alcune scene di diverse produzioni Netflix, con sequenze di 'La Casa di Carta', 'Stranger Things', 'Paquita Salas', 'Sex Education' e 'The Umbrella Academy'.

L'invito a resistere ancora

Alla fine del video Úrsula Corberó invia un messaggio di incoraggiamento alla 'Resistenza', assicurando che quando tutto sarà finito ci sarà l'opportunità di vivere, valorizzare e sfruttare al meglio ogni istante. Ma ora è il momento di resistere. "Resistiamo perché quando usciamo. Oh, quando usciamo. Tutte le feste sembreranno la fine dell'anno. I baci in sospeso saranno come i baci del film.

E le strade saranno il miglior scenario per la storia della nostra vita".

La Corberó si trova in Argentina con il fidanzato

In questo momento la Corberó e il resto del cast de 'La Casa di Carta' avrebbero dovuto girare i nuovi episodi della quinta stagione, ma il Coronavirus ha costretto a interromperne la registrazione. Dall'inizio della pandemia l'attrice, che è diventata famosa a livello internazionale come il ladro più irriverente e impulsivo della banda del Professore, si trova a Buenos Aires, in Argentina, dove sta trascorrendo la quarantena insieme al fidanzato, l'attore argentino Chino Darín.