Uomini e donne continua a regalare emozioni agli telespettatori di Canale 5 che seguono con attenzione le vicende dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Tra questi, la coppia formata da Gemma Galgani e dal 26enne Sirius (Nicola Vivarelli). I due, al centro delle polemiche per la notevole differenza di età, saranno protagonisti anche nella puntata in onda il 21 maggio, di un'esterna al parco. Il commento di Tina Cipollari non si farà attendere: 'Più che un'esterna sembra la nonna che portato il nipotino alle giostre'. Spazio anche ad Armando Incarnato, il quale avrà fatto la conoscenza della new entry Veronica.

U&D, Gemma e Nicola si divertono alle giostre

Continuano a destare la curiosità dei telespettatori le vicende legate a Gemma Galgani, la quale sarà protagonista anche della nuova puntata in onda il 21 maggio. Su Canale 5, a partire dalle ore 14:45, i fan del dating show di Maria De Filippi, potranno vedere una nuova esterna realizzata dalla dama torinese con il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli (Sirius).

Dalle immagini diffuse da 'Witty tv', si intuirà come la coppia abbia deciso di passare una giornata alle giostre. L'rvm però, verrà più volte stoppato da Tina, la quale non perderà occasione per commentare le immagini con tanto di frecciatine all'indirizzo della Galgani.

Il sarcasmo di Tina contro Gemma: 'Sembra la nonna che ha portato il nipotino alle giostre'

Dal breve video di anticipazione, Tina non potrà fare a meno di dire. 'Più che un'esterna, sembra la nonna che ha portato il nipotino alle giostre', mentre continuerà più volte a dare della 'poveraccia' a Gemma.

Dopo l'ingresso dei due protagonisti, la Cipollari ne avrà anche per Nicola. Quest'ultimo rispedirà al mittente tutte le accuse, ribadendo tra le altre cose, che andrà su tutte le furie qualora la madre venga tirata in ballo in trasmissione.

U&D, spoiler puntata del 21 maggio: Armando esce con Veronica De Nigris

Dopo la parentesi legata a Gemma e Sirius, ci sarà spazio anche per parlare di Armando Incarnato. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che il cavaliere, ha iniziato una conoscenza con la new entry Veronica De Nigris. In puntata, Armando avrà da ridire sull'atteggiamento della donna, la quale ha deciso di conoscere tre uomini contemporaneamente.

In attesa di capire come si svilupperà questa nuova vicenda, sembra invece che tra Pamela ed Enzo la relazione sia definitivamente conclusa. Come noto il cavaliere non si è presentato nel corso della scorsa puntata e tutto fa pensare che il loro amore sia giunto al capolinea.

Si ricorda che il nuovo appuntamento con Uomini e donne è fissato per giovedì 21 maggio su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.