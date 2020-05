C’è grande attesa per il nuovo appuntamento con il dating show di Canale 5 Uomini e donne, che andrà in onda lunedì 11 maggio alle 14:45 su Canale 5, dove i telespettatori assisteranno ai nuovi sviluppi amorosi tra Gemma Galgani e i suoi due corteggiatori, Sirius e Cuore di Poeta.

Dalle anticipazioni che sono state pubblicate nelle ultime ore dal sito WittyTv, Tina andrà all’attacco della Galgani, chiedendole se si sente a disagio a frequentare Cuore di poeta, visto che è un suo coetaneo.

L'attacco di Tina a Gemma

La replica della Galgani non si farà attendere, rimandando al mittente le accuse. Ma Tina rilancerà, dicendo a Gemma: “Sei falsa”.

Gli spoiler annunciano anche che Gemma farà dei bei complimenti a Cuore di poeta, dicendo di essere rimasta un po’ sconvolta dalle poesie e dalle missive ricevute, ma anche in questo caso le belle parole della dama saranno interrotte dal commento caustico della Cipollari, che dirà che la dama ora è sconvolta anche dalla presenza del cavaliere.

Gemma si lamenterà con Maria delle continue interruzioni di Tina, mentre l’opinionista non avrà remore nel dire che Gemma sta prendendo in giro il nuovo cavaliere, perché, a suo dire, si capisce che non è interessata a lui. Tina andrà dritta al punto e chiederà a Gemma: "Sei attratta dal corpo di Cuore di poeta?".

La dama non darà una risposta certa, da qui il rilancio della Cipollari, che chiederà a Gemma come mai con Sirius invece non ha avuto esitazioni.

L’opinionista continuerà a non essere convinta della buona fede della Galgani tanto che dirà, rivolgendosi a Cuore di Poeta, che Gemma dovrebbe girare con una maschera di ferro con il lucchetto.

L’omaggio di Cuore di Poeta per Gemma

E’ tempo di nuove sorprese per la dama torinese, infatti il nuovo cavaliere ha pensato di farle un dolce omaggio, facendo entrare in studio una torta con su scritto: “Io e Gemma, amare senza amore non si può”.

Gemma rimarrà molto colpita dalle parole di Cuore di poeta. Si proseguirà poi con Maria De Filippi che chiederà a Nicola - alias Sirius - un commento sulla nuova frequentazione di Gemma.

Il giovane corteggiatore 26enne dirà che è giusto che Gemma faccia le sue conoscenze. Come sarà detto in tono sarcastico da Tina, anche Nicola potrà fare la conoscenza di altre dame 50enni, 60enni, 70enni.

A questo punto Maria De Filippi aggiungerà che per Nicola potrebbero arrivare in studio anche delle 26enni. Poi l’appello caustico di Tina: N"di tutta Italia, c’è questo bel ragazzo - riferendosi a Nicola, ndr - per voi”.

Per scoprire cosa accadrà ai protagonisti di Uomini e Donne non ci rimane quindi che vedere la puntata di lunedì 11 maggio su Canale 5, subito dopo la soap opera spagnola Una Vita.