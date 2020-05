Nuove ed appassionanti puntate di Beautiful attendono i telespettatori nel corso della settimana che va dal 25 al 30 maggio prossimi. Come di consueto, le nuove puntate della soap tv americana, andranno in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

In particolare Katie ordirà un piano 'diabolico' per mettere alla prova Bill: chiederà a Shauna di sedurlo, ma tutti i tentativi della Fulton non andranno a buon fine. Lo Spencer infatti, sarà più deciso che mai a riconquistare la ex moglie e a risposarla di nuovo. Intanto Liam, cercherà di convincere Hope a non lasciarsi influenzare da Thomas.

Katie vuole mettere alla prova Bill nelle prossime puntate di Beautiful

Ancora colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso delle prossime puntate, dove le vicende saranno incentrate su rapporto tra Bill e Katie.

Da tempo lo Spencer sta facendo di tutto pur di riconquistare la ex moglie, arrivando persino a chiederle di risposarlo. La Logan però, nonostante nutra dei forti sentimenti per l'ex marito, avrà il timore di soffrire di nuovo e non riuscirà ancora a fidarsi completamente di lui. Per testare la veridicità dei sentimenti di Bill e per capire se l'uomo è veramente cambiato, Katie arriverà a studiare un piano per metterlo alla prova.

Anticipazioni Beautiful sino al 30 maggio: Shauna tenta di sedurre Bill

Dalle anticipazioni, si apprende che per attuare il suo piano, Katie chiederà aiuto a Shauna. La Fulton avrà il compito di sedurre Bill per farlo cadere in tentazione.

Nel frattempo, lo Spencer confesserà a Justin la sua frustrazione per il rifiuto di Katie alla proposta di matrimonio.

Shuana, dopo aver accettato di aiutare Katie, si incontrerà con Bill cercando di sedurlo in tutte le maniere. Il magnate però, non cederà alle avance della donna, mentre tutta la scena verrà vista di nascosto da Katie.

Beautiful, spoiler: Bill respinge le avance di Shauna, Liam mette in guardia Hope da Thomas

Dagli spoiler riguardanti i nuovi episodi di Beautiful, si intuirà come Bill abbia nel cuore solo Katie. Prova ne è il rifiuto alle avance di Shauna. In attesa di scoprire se la Logan accetterà finalmente di risposare il magnate, si viene a conoscenza del fatto che Liam, informato da Wyatt sul piano di Thomas, cercherà a sua volta di mettere in guardia Hope, dicendole di non lasciarsi influenzare dal fratello di Steffy, il quale, a suo giudizio, sta utilizzando il piccolo Douglas per arrivare a lei.

Mentre Shauna racconterà a Justin e alle sorelle Logan il fatto che Bill non ha ceduto alla tentazione, Katie confesserà all'ex marito di averlo messo alla prova grazie all'aiuto di Shauna.

In attesa di scoprire la reazione di Bill alla confessione di Katie, si ricorda che la soap Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle ore 13:40.