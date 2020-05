Quest'oggi lunedì 4 maggio è iniziata la fase 2 per l'Italia e molte cose cambieranno anche per i programmi televisivi. In particolare, il people show di Mediaset Uomini e donne condotto da Maria De Filippi tornerà in studio con la sua forma classica. Sicuramente saranno presenti le due troniste Giovanna Abate e Gemma Galgani del Trono Classico e Over, però ci saranno anche altri protagonisti che avranno l'opportunità di proseguire il loro percorso all'interno di U&D.

In particolare, potrebbero essere presenti in studio, anche il tronista Carlo Pietropoli che dovrebbe riprendere il suo percorso con Cecilia Zagarrigo e Ginevra Mancini.

Invece, ancora non è dato sapere, se verrà data la stessa possibilità a Daniele Dal Moro e Sara Shaimi. Bisognerà attendere la messa in onda della puntata per scoprire ulteriori novità.

La Abate deciderà se continuare la frequentazione con Sammy e Alessandro

Sicuramente, sarà presente la tronista del Trono Classico di U&D Giovanna Abate che ha continuato la sua conoscenza con i corteggiatori, Sammy e Alessandro. Però c'è da dire che queste frequentazioni non sono proseguite nel migliore dei modi in questi giorni e dunque staremo a vedere se la ragazza deciderà di continuare o meno la loro conoscenza.

Ma non è tutto, in quanto la Abate avrà l'opportunità di conoscere dal vivo i ragazzi con cui ha chattato in quest'ultimo periodo, mediante il pc messo a disposizione dalla redazione.

Dunque, Giovanna darà finalmente un volto a questi corteggiatori misteriosi, in modo tale da continuare il suo percorso nel migliore dei modi.

Gemma conoscerà i corteggiatori con cui ha parlato in chat

Anche la tronista del Trono Over Gemma Galgani, protagonista indiscussa del programma tv in onda su Canale 5, avrà la possibilità di scoprire il volto dei suoi corteggiatori, con cui ha avuto modo di messaggiare durante la nuova formula di Uomini e Donne.

Oggi lunedì 4 maggio avremo modo di scoprire se la dama torinese resterà delusa da questi incontri o se le sue aspettative verranno rispettate. Infatti, i telespettatori saranno molto curiosi di vedere questi incontri tra la Galgani e i suoi spasimanti misteriosi e c'è anche chi si chiede se i corteggiatori più giovani siano davvero interessati alla tronista del Trono Over.

Molto probabilmente, Gemma non sarà l’unica a tornare nel famoso studio di Uomini e Donne.

Infatti, altri volti del programma parteciperanno alle nuove puntate del programma condotto da Maria De Filippi. Non ci resta che aspettare la messa in onda di questi nuovi appuntamenti per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse la possibilità di vedere in diretta tv le puntate, potrà recuperarle tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.