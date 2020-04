Quest'ogg,i venerdì 24 aprile, andrà in onda su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e donne, il people show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. La protagonista di questo nuovo appuntamento sarà la dama del Trono Over Gemma Galgani che continuerà a conoscere tramite chat, i suoi corteggiatori. La torinese nella giornata di ieri giovedì 23 aprile aveva già fatto un ballo sensuale per Occhi Blu. In particolare, Gemma era salita sul tavolino con un vestito colorato e aveva fatto un ballo ricco di passione per il suo spasimante virtuale.

Oggi la Galgani ballerà nuovamente per i suoi corteggiatori.

Gemma sfilerà per i suoi corteggiatori

Nella puntata odierna, la dama torinese ballerà sulle note del brano Felicità, di Albano e Romina Power, e questo rappresenterà per lei un momento davvero romantico, visto che potrà immaginare di trovarsi tra le braccia dell'uomo dei suoi sogni. In questa occasione, l'opinionista televisiva Tina Cipollari ironizzerà su quanto vedrà e poi, la De Filippi annuncerà a sorpresa che Gemma cambierà outfit per uno dei suoi corteggiatori.

Poco dopo, uno degli uomini misteriosi delle chat, definirà la dama 'Una bellissima principessa', però Tina avrà molti sospetti e dirà a Gemma come fa a fidarsi di questi corteggiatori, di cui non conosce nemmeno il vero nome e cognome. In particolare, la domanda che si porrà la Cipollari è perché questi uomini non si siano fatti vivi prima con la dama. Dunque, l'opinionista dubiterà che ci sia un reale interesse per la donna da parte di questi cavalieri, che parlano da dietro un computer.

Gianni Sperti rimarrà senza parole per l'outfit di Gemma

Nonostante tutti i dubbi di Tina Cipollari sul reale interessamento di questi uomini per Gemma, la dama non darà importanza all'opinionista, però ringrazierà Gianni Sperti che continuerà a sostenerla in questa avventura. Infatti, l'uomo sarò convinto, al contrario della sua collega, che al giorno d'oggi le conoscenze debbano iniziare proprio in questo modo.

Poco dopo, come anticipato dalla conduttrice televisiva, Gemma Galgani cambierà abito e indosserà un vestitino nero aderente, con un paio di stivali alti con il tacco che gli arriveranno fino al ginocchio. La donna con questo nuovo outfit, ballerà, si muoverà per la stanza e si sdraierà sul divano conquistando tutti i suoi corteggiatori che la guarderanno in remoto. L'opinionista Gianni Sperti rimarrà davvero senza parole per il nuovo abbigliamento della dama torinese e affermerà che la donna ha davvero un bel fisico.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata per scoprire ulteriori novità sul Trono Over di Uomini e Donne e sul percorso di Gemma Galgani.

Intanto, per chi volesse recuperare le precedenti puntate del people show, potrà andare sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play.